Lübnan karıştı Cumhurbaşkanı Avn krizi çözeceğini vadetti

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinde üç gündür süren protestolara ilişkin krizin çözüleceğini vadetti.

Twitter'daki resmi hesabından açıklama yapan Avn, krizin güven veren bir çözümle sonlandırılacağını ifade etti.

Avn, çözümün nasıl olacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

Başbakan Saad el-Hariri, hükümet ortaklarından, kendisine 72 saat içinde uluslararası toplumu ve Lübnanlıları memnun edecek bir çözüm sunmalarını istemişti.

AA Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.



Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

AA Lübnan, Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip.

4 bakanın istifası istendi

Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Semir Caca, ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler üzerine partisinin ulusal birlik hükümetindeki bakanlarının istifasını istedi.

Başbakan Saad el-Hariri'nin siyasi müttefiklerinden Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Caca, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle perşembe gününden beri devam eden hükümet karşıtı protestolara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulusal birlik hükümetinde bulunan Lübnan Güçleri Partisinden 4 bakanın istifasını istediklerini duyuran Caca, Lübnan'ı içinde bulunduğu durumdan kurtarması yönünde mevcut hükümetin uygun kararlar alacağına güvenlerinin kalmadığını söyledi.

Geçen yıl mayıs ayında gerçekleştirilen genel seçimlerde 15 koltukla parlamentoda temsil edilen Lübnan Güçleri Partisinin lideri Caca, krizin çözümü için yetkililerden herhangi bir ciddiyet görmediklerini savunarak, ülkede yeni bir hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

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AA Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenleniyor.

Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.