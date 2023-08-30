|
Dünya

Macaristan Başbakanı Orban'dan ilginç çıkış: Ukrayna’daki savaş ancak Trump’ın yeniden seçilmesiyle sona erer

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’daki savaşa yönelik açıklamalarda bulundu. NATO’nun idaresinin kendisinde olması durumunda ne yapacağı sorulan Orban, ABD Eski Başkanı Donald Trump'ı geri çağıracağını belirterek Ukrayna'daki savaşı bitirmenin tek yolunun bu olduğunu iddia etti. Öte yandan Orban, Trump'ın Batı dünyasını ve tüm insanlığı kurtarabilecek kişi olduğunu da savundu.

23:54 . 30/08/2023 الأربعاء
IHA
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - ABD Eski Başkanı Donald Trump

Macaristan Başbakanı Viktor Orban - ABD Eski Başkanı Donald Trump

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’daki savaşın ancak eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilmesi ile sona ereceğini söyledi.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fox News sunucusu Tucker Carlson’a verdiği röportajda ABD Başkanı Joe Biden’ın politikalarına ve Ukrayna’daki savaşa yönelik açıklamalarda bulundu. “NATO’nun idaresi sizde olsaydı, Joe Biden’ın yerinde olsaydınız Ukrayna’daki savaşa ilişkin ilk hamleniz ne olurdu?” sorusuna cevap veren Orban, “Barış. Derhal! (ABD Eski Başkanı) Trump’ı geri çağırırdım. Tek çıkış yolu bu. Birçok sebepten ötürü kendisini eleştirebilirsiniz, anlıyorum, fakat son birkaç 10 yıldaki en iyi dış politika onun dönemindeydi. Hiçbir yeni savaş başlatmadı. Kuzey Kore, Rusya ve Çin gibi ülkeler konusunda güzel davrandı. Çok iyi bir dış politika izledi. Dünyayı anlayabilecek kadar iyi bir eğitim almadığı şeklinde eleştiriliyor fakat bence durum öyle değil” dedi.


"Batı'yı ve tüm insanlığı kurtarabilecek kişi”

Orban, “Eğer Rus işgalinin başlangıcında kendisi ABD başkanı olsaydı, Rusların böyle bir şey yapması mümkün olmazdı. Trump, Batı dünyasını ve tüm insanlığı kurtarabilecek kişi. Bu benim şahsi görüşüm” ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın Rusya’yı yenebileceği iddialarının da “yalan” olduğunu belirten Orban, Rusya’nın Ukrayna’dan açık ara güçlü ve sayıca açık ara üstün olduğunu söyledi.



#Donald Trump
#Macaristan Başbakanı
#Viktor Orban
#Ukrayna
#Rusya
#Savaş
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kütahya Gedikoğlu Çiftliği mevkiinde orman yangını çıktı