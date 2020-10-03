​Macron İslam’a savaş açtı!

Fransa’da her geçen gün kamuoyu nezdinde güven kaybeden Cumhurbaşkanı Emmanel Macron, ülkede neo-nazi grupların ve aşırı sağın İslam karşıtı söylemlerini sahiplenme yolunu seçti. Macron, Cuma günü yaptığı bir konuşmadan doğrudan İslam’ı hedef alan cümleler sarfetti. Macron, ülkesinin Yvelines bölgesindeki Les Mureaux komününde “ayrılıkçılık” üzerine düzenlenen bir toplantıya katıldı. Burada İslam’ı hedef alan ve “Fransa’daki İslam’ı dış etkilerden kurtarmamız gerek” diyen Macron, “İslam, bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir” skandal ifadelerini kullandı.

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TEHDİT ETTİ

İslam’ı, “radikal İslam” etiketi altında hedef alan Macron, “radikal İslamcılığın Cumhuriyet yasalarına aykırı bir metodik örgütlenme sergilemeyi ve başka değerlerin paralel bir düzenini oluşturmayı hedeflediğini” savundu. Macron, Cumhuriyet yasalarına aykırı davrananlara hoşgörü gösterilmeyeceği sözleriyle Fransa’da yaşayan Müslümanları tehdit etti.

YASAYLA BASKI KURACAK

Verilen eğitimi ve fonları kontrol altına almak için camilerin ve derneklerin statüsünü değiştirmek için de yeni düzenlemeler getirilecek. Kamu sübvansiyonu talep eden camiler ve dernekler, “Laiklik Şartnamesi”ni imzalayacak ve cumhuriyet ilkelerine uymayan dernekler kolayca feshedilecek.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI GENİŞLİYOR

Fransa’da kamuda yasak olan dini simgeler ve özellikle başörtüsü bazı özel şirketlere yaygınlaşacak. “Tarafsızlık” yükümlülüğü kamu hizmeti delegelerine genişletildi. Kamu yararına özel şirketlerde çalışanlar hiçbir dini simge taşımayacak, başörtüsü yasaklanacak.

ASİMİLASYON PEŞİNDE

Macron, geçen yıl açıkladığı gibi Türkiye, Cezayir ve Fas gibi ülkelerden yabancı dil eğitimi için ülkeye gelen öğretmenlere artık izin verilmeyeceğini yineleyerek asimilasyon niyetini de ortaya koydu. Fransa’daki imamlar için “reform” yapılacağını söyleyen Fransız lider, Türkiye, Fas ve Cezayir’in imamlarını eğitmesine son vereceğini dile getirdi. İmamların eğitimi için yeni bir sistemin kurulacağını belirten Macron, ibadethanelerin ve derneklerin nasıl finanse edildiğinin çok daha sağlam bir şekilde denetleneceği söyledi.

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Hızla güven kaybediyor

Öte yandan Fransa’da yapılan anketler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex’e halkın güveninin gittikçe azaldığını ortaya koydu. Ülkede yapılan 7 farklı güven anketinin eylül ayı ortalamasına göre, ağustos ayında Macron’a yüzde 41 civarında olan güven geçen ay yüzde 2,4 puan düşerek yüzde 38,7’e geriledi. Diğer yandan, Başbakan Castex’in popülerliği atandığı temmuz ayında yüzde 49,4 iken, hakkında olumlu düşünenlerin oranı 7,11 puan düşerek eylül ayında yüzde 42,29’a geriledi. Ülkede geçen ay yapılan bir anket, Fransa halkının yüzde 65’inin salgınla mücadele konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koymuştu. Ankete katılanların yüzde 45’i de hükümetin salgına karşı yeterli önlem almadığı görüşünü bildirmişti.