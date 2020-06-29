​Macron’un hafıza kaybı yaşıyor: Türkiye'ye yönelik ithamlarından sonra Fransız lider hakkında flaş iddia

Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı, ülkenin doğusundaki terör örgütü lideri ve bir “savaş şüphelisi” olan Halife Hafter’i meşru kılmak için uğraşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Türkiye’ye esip gürlemesinin, Fransa’nın Libya’daki kusurlarını örtmek ve Doğu Akdeniz’deki enerji hakları rekabetiyle ilgili olduğu belirtildi. ABD merkezli Bloomberg’de Bobby Ghosh tarafından “Türkiye Macron’un hayallerini suya düşürdü” başlıklı bir yazı kaleme alındı. Yazıda, Libya’da elle tutulur bir şeyler yapan tek kişinin, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne verdiği destekle Hafter güçlerinin geri çekilmesini sağlayan “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan” olduğu vurgulandı.

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MACRON HAFIZA KAYBI YAŞIYOR

Macron’un, BM tarafından tanınan Trablus hükümetine karşı bir “savaş şüphelisi” olan Hafter’i desteklediği belirtilen yazıda, Macron’un, kendini sessiz sedasız Hafter’den uzaklaştırabilecekken bunun yerine Fransa’nın Libya’daki iç savaştaki dahlini artırdığına işaret edildi. Yazıda, Türkiye’ye yönelik haksız ithamlarda bulunan Macron’un hafıza kaybı yaşadığı belirtildi.

HAFTER TARAFINDAN KULLANILDI

Macron’un tek yaptığının, Trablus’u zorla alma arzusundan vazgeçmeyen Hafter’i meşru kılmak olduğu vurgulanan yazıda, arkasına Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya gibi müttefikleri alan Hafter’in, Fransız hamilerine karşı, onların BM destekli hükümete davrandığı gibi tam bir umursamaz tutum ortaya koyduğu kaydedildi. Yazıda, Macron’un kendini Hafter tarafından köşeye sıkıştırılmış bulduğuna ve onu bir türlü terk edemediğine dikkat çekildi.

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FRANSIZ DESTEKLİ TOPLU MEZARLAR

Libya’da olayların gidişatının değişmesinin Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian için utanç verici bazı durumların açığa çıkması anlamına geldiği ifade edilen yazıda, Hafter güçlerinin elinden alınan topraklarda bulunan toplu mezarların Fransa’nın desteklediği kişinin muazzam ölçekte zulümler gerçekleştirdiğini gözler önüne serdiği vurgulandı. Yazıda, Macron’un Türkiye’ye esip gürlemesinin Fransa’nın suçluluğunu örtmek için “çaresizce bir çaba” olarak görülemeyeceğinin altı çizilerek, “Macron’un Ankara ile başka hesapları da var. Doğu Akdeniz’deki enerji haklarıyla ilgili rekabet gibi” değerlendirmesinde bulunuldu.

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Erdoğan’ın amacı Libya’nın istikrarı

Serrac - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Lübnan’daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı Fransa, Rusya, İtalya ve İsrail’in yanında yer almanın caiz olmadığını belirtti. Şeyh Tufeyli, Facebook sayfasında yayınladığı videoda, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkların çıkarı ve Libya’nın istikrarı için çabalıyor” diyen Şeyh Tufeyli, Erdoğan’ın aynı zamanda kendi ülkesinin çıkarları için çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Ülkesinin çıkarları Libya’nın istikrarını gerektiriyor. Türkiye, istikrarla birlikte orada yatırım ve ticaretiyle varlık gösterecek. Bu nedenle Erdoğan’ın yanında yer almazken Fransa, Rusya, İtalya ve İsrail’in yanında yer almamız caiz değildir, doğru da değildir.” Şeyh Tufeyli, ayrıca konuşmasında Türkiye’nin Libya’da, Fransa ve İsrail’in hırslarına karşı durduğuna dikkati çekti.

Sirte ve Cufra temizlenecek

Fotoğraf: Arşiv

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Sirte ve El-Cufra kentlerinin, Rus paralı askerlerinden temizlenmesinin zorunluluk haline geldiğini belirtti. Kununu, Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi tarafından yayımlanan yazılı açıklamasında, “Başkent Trablus’tan ve Terhune’den çıkarılan suç unsurları ve Rus paralı askerlerinin odak noktası haline gelen Sirte, ülkemizde barış ve güvenlik bakımından en tehlikeli yer haline geldi” ifadesini kullandı. Wagner paralı askerlerinin, Cufra üssü ve havaalanını güneydeki petrol sahalarını kontrol altına almak için bir komuta merkezine dönüştürdüğünü aktaran Kununu, şunları kaydetti: “Sirte ve Cufra’nın, Rus paralı askerlerinden ve suç unsurlarından temizlenmesi her zamankinden daha zorunlu hale geldi. Barış yaparak ya da silah gücüyle bu kentleri kurtarmaya kararlıyız.”