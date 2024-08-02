Maduro sokağa indi

Batı destekli rakibini mağlup eden ve sandıktan zaferle ayrılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yenilgiyi kabullenmeyip ülkede iç karışıklık çıkarmaya çalışan muhalefete meydan okurcasına sokağa indi. Venezuela Seçim Konseyi’nin açıkladığı sonuçlara göre Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı. Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü. Sonrasında ise muhalefet halkı sokağa çağırmış ve şiddet olaylarına dönüşen eylemlerin fitilini ateşlemişti. Sokağa inen Maduro, başkent Caracas caddelerinde nöbet tutan çevik kuvvet polisleriyle sohbet etti. Polisin samimi karşılaması sonrası Maduro, yaptığı açıklamada, “İç savaşa ve provokasyona müsaade etmeyeceğiz” diyerek kararlılığını vurguladı.

HASTANE YAKAN GÖSTERİCİ OLUR MU

Ülkede devlet başkanı seçiminin sonuçlarını protesto eden göstericiler nedeniyle mesaide olan çevik kuvvet polisleri, Maduro'nun sürpriz ziyaretiyle karşılaştı. Devam eden gösterilere ilişkin bilgi alan Maduro, bir polisin, "Biraz evvel şurada bir provokatörü yakaladık, maksadının ne olduğunu öğrendik başkanım" şeklindeki sözleri üzerine şöyle konuştu: "Bu bölgede şiddet olayları yaşandı biliyorsunuz, bu yakaladıklarınız suçlu kişilerdir. Şurada bir kamu hastanesini ateşe verdiler. Bunun adı nedir, barışçıl protesto mu? Hastane yakmak terörizmdir. Hepinizle gurur duyuyorum, sizleri her zaman destekleyeceğim. Yaşasın ulusal polisimiz." Polisler de Devlet Başkanı Maduro'ya "Yaşasın Devlet Başkanımız" karşılığını verdi.

ABD EMPERYALİZMİNE BOYUN EĞMEYECEĞİM

Polis ziyareti sonrası Venezula lideri, çok sert açıklamalarda bulundu. Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Maduro, şiddet olaylarına yol açan kötü niyetli eylemcilere tolerans gösterilmeyeceğini ve bunların kimler tarafından finanse edildiğini bildiklerini belirtti. Maduro, ülke ekonomisinin hedef alındığını vurgulayarak, "Venezuela emperyalizmin, faşizmin ve suçluların eline düşmeyecek. Ülkede bir iç savaşın çıkartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz her şeyin anayasal çerçevede olmasını istiyoruz. Devrim yapmak için başka yollara başvurmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Sokaklardaki olaylardan dolayı isim vermeden ABD'yi suçlayan Maduro, "Halk bunu biliyor. Ancak imparatorluk suç planını ileriye taşımak isterse, vatanımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.Maduro, seçim sonuçlarına ilişkin ellerindeki tutanakların tamamını açıklayacaklarını belirterek, "Daha ne kadar kanıt sunmamız gerekiyor? Neden bir ülkeyi savaşa sürüklemek istiyorsunuz? Hiçbir zaman CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) ajanı olmadım ve olmayacağım" diye konuştu.

ABD MUHALEFETİ DESTEKLİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görevli üst düzey isimlerden olan Brian Nichols'tan da açıklama geldi. Maduro'nun seçim mağlubiyetini kabul etmesi gerektiğini söyleyen Nichols, "Pazar günü yapılan seçimlerin galibi olarak Edmundo Gonzalez'i tanımalı" dedi. Amerikan Devletleri Kurumu'nun toplantısında konuşan Nichols, "Venezuela seçim komitesinin detayları seçim sonuçlarını paylaşmamasının nedeni ya Gonzalez'in kazandığını göstermek istememeleri ya da sonuçları yanlış göstermek için zamana ihtiyaçları olmaları" dedi.

MACHADO VE GONZALEZ HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ

Venezuela’daki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından hile iddiasını ortaya atarak halkı kışkırtan muhalefet lideri Maria Corina Machado hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Maduro ve Venezuela Parlamento Başkanı Jorge Luis Rodriguez, Machado ve muhalefetin başkan adayı Edmundo Gonzalez'in tutuklanması çağrısında bulunmasının ardından Karakas Ceza Mahkemesi Başkanı Elsa Janeth Gomez Moreno, Machado hakkındaki tutuklama kararını imzaladı. Ülkede seçiminin sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda gözaltına alınanların sayısı 1200'e yükseldi. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar biri asker 17 kişi hayatını kaybetmişti.











