Maduro'dan ülkeden ayrılan Venezuelalılara çağrı: Vatanınıza dönün

İsrail ablukasındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepkiler çığ gibi büyüyor. ABD'li asker Aaron Bushnell'ın İsrail'in ABD'deki elçilik binası önünde kendisini yakması protestoları daha da alevlendirdi. Son olarak geçtiğimiz pazartesi günü Euphoria dizisinin yıldızı Hunter Schafer'ın Biden'ın konuk olduğu televizyon kanalının önünde Filistinli yanlısı bir eyleme katıldığı için gözaltına alındığı ortaya çıktı.