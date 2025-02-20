Mağduru oynayan İsrail'den '7 Ekim' dayatması: 'Katliam' demeyeni ülkeye almayacak

Gazze'de yaptığı katliamlara rağmen dünyaya 'mağdur' rolünü oynamayı sürdüren İsrail, bu kez de Aksa Tufanı üzerinden yeni bir algıya girişti. İsrail'de 7 Ekim'i 'katliam' olarak kabul etmeyenlerin ülkeye girişini yasaklayan yasa teklifi onaylandı. İsrail'de kabul edilerek yasalaşan bu teklifle birlikte 7 Ekim'i inkar edenlerin yanı sıra İsrail ordusunda veya ülkenin diğer güvenlik servislerinde görev yaptıkları sırada gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle İsraillilerin yargılanmasını savunanların da ülkeye girişi yasaklanmış oldu.
Dayatmacı yasa teklifi ilk iki okumada kabul edildi
The Times of Israel'in haberine göre, alınan kararla güvenlik hizmetlerindeki faaliyetleri nedeniyle İsrail vatandaşlarının uluslararası kovuşturmaya tabi tutulmasını açıktan destekleyen kişilerin de İsrail'e girişi yasaklandı.
İsrail'e karşı boykotu savunanlara yönelik ülkeye giriş yasağını genişleten yasayla, Holokost'u ve 7 Ekim'i inkar edenlerin yanı sıra İsrail ordusunda veya ülkenin diğer güvenlik servislerinde görev yaptıkları sırada gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle İsraillilerin yargılanmasını savunanların da ülkeye girişi yasaklanmış oldu.
'İfade özgürlüğü' tartışması
Yasanın aynı zamanda bu tür açıklamalar yapan kuruluşlarda çalışan kişiler için de geçerli olacağı bildirildi.
Haberde, yasanın "ifade özgürlüğünün kısıtlanması" anlamında değerlendirilebilir olması nedeniyle tartışmalara yol açtığı kaydedildi.
UCM, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı
Geçtiğimiz günlerde, Hollanda'ya giden İsrail askerleri de Gazze'deki savaş suçlarından ötürü haklarında tutuklama kararı çıkartılması endişesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.