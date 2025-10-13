Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Mali ABD vatandaşlarından vize teminatı talep edecek

Mali ABD vatandaşlarından vize teminatı talep edecek

15:3913/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Mali, ABD vatandaşlarından 5 bin ila 10 bin dolar arasında vize teminatı talep edecek
Mali, ABD vatandaşlarından 5 bin ila 10 bin dolar arasında vize teminatı talep edecek

Mali, ABD vatandaşlarından iş veya turistik vizelerde 5 bin ila 10 bin dolar arasında vize teminatı talep edeceğini açıkladı.

Mali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın, Washington'un 23 Ekim'de başlatacağı pilot vize teminat programına yanıt olarak alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Mali, ABD vatandaşları için Malili vatandaşlara uygulanan koşullar ve gerekliliklerle eşdeğer bir vize programı başlatma kararı aldı." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, bu kapsamda ABD vatandaşlarından iş veya turistik vizelerde 5 ila 10 bin dolar arasında vize teminatı talep edeceğini bildirdi.

ABD'nin tek taraflı kararının, 2005'te iki ülke arasında imzalanan vize anlaşmasını zayıflattığına işaret edilerek, iki ülke arasındaki düzensiz göçle mücadeledeki işbirliği geçmişine de vurgu yapıldı.

ABD'nin yeni vize uygulaması 23 Ekim'de yürürlüğe girecek

Yeni vize uygulamasına göre, Malili vatandaşlar, B-1/B-2 iş ve turistik vizelerine başvururken, 5 bin ila 10 bin dolar arasında teminat ödemek zorunda kalacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, pilot vize teminat programına, Mali, Moritanya, Sao Tome ve Principe ile Tanzanya vatandaşlarını dahil etti. Söz konusu program, 23 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Benzer önlemler Gambiya'da 11 Ekim, Malavi ve Zambiya'da 20 Ağustos 2026'da uygulanacak ve başvuru sahiplerinden 5 bin ila 15 bin dolar arasında teminat alınacak.



#ABD vatandaşları
#Mali
#vize
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav tarihleri açıklandı: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı ne zaman?