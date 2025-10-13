Mali ABD vatandaşlarından vize teminatı talep edecek

Mali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın, Washington'un 23 Ekim'de başlatacağı pilot vize teminat programına yanıt olarak alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Mali, ABD vatandaşları için Malili vatandaşlara uygulanan koşullar ve gerekliliklerle eşdeğer bir vize programı başlatma kararı aldı." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, bu kapsamda ABD vatandaşlarından iş veya turistik vizelerde 5 ila 10 bin dolar arasında vize teminatı talep edeceğini bildirdi.

ABD'nin tek taraflı kararının, 2005'te iki ülke arasında imzalanan vize anlaşmasını zayıflattığına işaret edilerek, iki ülke arasındaki düzensiz göçle mücadeledeki işbirliği geçmişine de vurgu yapıldı.

ABD'nin yeni vize uygulaması 23 Ekim'de yürürlüğe girecek

Yeni vize uygulamasına göre, Malili vatandaşlar, B-1/B-2 iş ve turistik vizelerine başvururken, 5 bin ila 10 bin dolar arasında teminat ödemek zorunda kalacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, pilot vize teminat programına, Mali, Moritanya, Sao Tome ve Principe ile Tanzanya vatandaşlarını dahil etti. Söz konusu program, 23 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Benzer önlemler Gambiya'da 11 Ekim, Malavi ve Zambiya'da 20 Ağustos 2026'da uygulanacak ve başvuru sahiplerinden 5 bin ila 15 bin dolar arasında teminat alınacak.







