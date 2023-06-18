Milli savunma hamleleri Fransa'yı panikletti: Afrika’yı kaybediyoruz Türkleri durdurun

DSI, Türkiye’nin savunma sanayi alanında kaydettiği ilerlemeyi tehdit olarak nitelendirdi.
Avrupa’nın sayılı güvenlik ve savunma sanayi dergilerinden DSI, Türkiye’nin savunma sanayi alanında kaydettiği ilerlemeyi tehdit olarak nitelendirdi.
'Avrupa ve eski aktörler pazarda güç kaybediyor'
'Batılılar stratejik hatalarının bedelini ödüyor'
'Batı için tehdit olarak görülüyor'
- Bir diğer uzman isim Merve Seren Yeşiltaş ise “Türkiye artık küresel savunma sanayi pazarını sarsıyor. Türk ürünleri 2018’den bu yana yükselen değer. Bu gelişim SİHA-İHA merkezli bir gelişim gösterdi. Ancak çeşitlenerek büyüyor. Bu durumun diğer aktörler açısından tehdit olarak görülmesi çok doğal fakat sonucu değiştiremeyecekler. Gelecek dönem bu gelişim artarak devam edecek” dedi.
BAYRAKTAR KIZILELMA bir testi daha geçti
Geliştirme testleri devam eden Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla tamamladı. 15 Haziran Perşembe Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezinden havalanan Bayraktar KIZILELMA, 31.000 feet irtifanın üstünde gerçekleştirilen testte önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.
- Şu ana kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Millî insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.