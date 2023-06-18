Milli savunma hamleleri Fransa'yı panikletti: Afrika’yı kaybediyoruz Türkleri durdurun

“Bizim tavrımız eşitler arası güç paylaşımı odaklı. Batının sömürge mantığından yorulan ülkelerin tercih önceliğinin Türkiye olması çok doğal. Batılı siyaset adamları dünyanın geleceğinde 3 kutuplu bir boyuta evrildiğini söylüyor. Bu üçüncü güç Türkiye’dir. Bunu görüyorlar. Türkiye, Atlas Okyanusu’ndan Malaga Boğazı’na kadar etkili bir güç hâline geldi. Batılılar stratejik hatalarının bedelini ödüyor, ödeyecek. Bu seçimin onları böylesine derin ilgilendirmesi de bu sebepleydi. Eskiden hiçbir biçimde onları enterese etmeyen seçimler bu sefer dünyanın en önemli olayı olarak nitelendirildi. Sebebi işte Fransız dergisindeki dağılım. Filipinler’den Arnavutluk’a, Polonya’dan Mali’ye, Azerbaycan, Kırgızistan, BAE, Suudi Arabistan ve farklı kıtalardan 30’a yakın ülke Türk markaları bizim eşitlikçi ve insan odaklı yaklaşımımız sebebiyle satın alıyor. Oysa ABD, Fransa, İsrail, İtalya ya da diğer aktörler o insanlara esir muamelesi yapıyor. Bu enerji geri döndürülemez. Fransızlar ve diğerleri pastaları dağıldığı için feryat edip saldırıyorlar”