Milton 5 şiddetinde vuracak: 'Tahliye etmezseniz öleceksiniz' deyip felaket için saat verdiler

Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 250 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'yla ilgili, federal ve yerel yetkililer uyarıda bulunmaya devam ediyor. NWS tarafından yapılan açıklamada, "Milton rotasında kalırsa, bu 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak" ifadesine yer verildi.