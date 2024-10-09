Milton 5 şiddetinde vuracak: 'Tahliye etmezseniz öleceksiniz' deyip felaket için saat verdiler

Çağrılar peş peşe geliyor: 'Helene uyarıydı bu tam bir felaket' deyip gün ve saat verdiler
ABD’nin Florida ile Carolina eyaletlerini vuran ve en az 230 kişinin ölümüne neden olan Helene kasırgasının yankıları sürerken bu kez de Meksika Körfezi’nden gelen Milton kasırgası için alarm verildi. ABD Başkanı Joe Biden, beşinci kategorideki kasırga için acil durum ilan etti. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceğin vurgularken; Tampa Belediye Başkanı Jane Castor “Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Helene bir uyarıydı, bu tam anlamıyla felaket. Tahliye emri verilen alanlarda kalmayı seçerseniz, öleceksiniz” açıklamasında bulundu. Detaylar haberimizde...
ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), ABD’nin güneyindeki Florida eyaletini vurması beklenen Milton Kasırgası'nı, kasırga ölçeğinin en güçlü düzeyi olan Kategori 5'e yükseltti.
OHAL ilan edilen eyaletten tahliyeler sürerken, ABD Başkanı Joe Biden Milton Kasırgası’nın
“Son 100 yılda ABD’deki en kötü fırtınalardan biri”
olabileceği konusunda uyararak Floridalılara, yaşadıkları bölgeyi hemen terk etmeleri çağrısı yaptı.
ABD'de yüz yılın en yıkıcı kasırgası olabilir
Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 250 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'yla ilgili, federal ve yerel yetkililer uyarıda bulunmaya devam ediyor. NWS tarafından yapılan açıklamada, "Milton rotasında kalırsa, bu 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği,
büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği kaydedildi.
Florida Valisi Ron DeSantis de son açıklamasında, eyalet yönetiminin Milton Kasırgası'nın ardından yaşananlarla başa çıkmak için
"benzeri görülmemiş kaynaklar ayırdığını"
belirtirken bölge sakinlerini
"tahliye emirlerine uymaları konusunda"
uyarmaya devam etti.
Hava durumu takibi yapan The Wheater Channel isimli internet sitesinde ise kasırganın çarşamba gecesi geç saatlerde veya perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerini içeren yoğun nüfuslu bir bölgeyi etkisi altına alması beklendiği kaydedildi.
Ulusal Kasırga Merkezi, Milton Kasırgası'nın Meksika Körfezi'nde
"hızla güçlenmeye devam ettiği"
bilgisini paylaşmış ve son olarak bir seviye yavaşlayıp kategori 4'e inerek Florida kıyılarına doğru yoluna devam ettiğini kaydetmişti.
Milton Kasırgası'nın Florida'ya ulaşmasına saatler kala ABD'liler bölgeyi boşaltmaya devam ediyor.
Biden: Son yüzyılın en kötüsü
ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'nın ardından ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alması beklenen Milton Kasırgası'na ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.
Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 250 kilometreyi bulan
Milton Kasırgası'nın "devasa" bir kasırga olduğunu kaydeden Biden, herkesin en hızlı şekilde yerleşim bölgelerini boşaltması gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı,
"Çoktan bulunduğunuz yeri tahliye etmeniz gerekirdi, bu ölüm kalım meselesi. Derhal tahliye edin. Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir"
diye konuştu.
Bu zamana kadar ki en yıkıcı kasırga
Florida’daki 51 bölgede olağanüstü hal ilan edildi. NHC de Milton Kasırgası için yayımladığı son uyarıda
"Florida tarihinin en yıkıcı kasırgası olma potansiyeli taşıyor"
dedi. Eyaletteki yüzlerce uçuş iptal edildi, bazı havalimanları da kapandı.
Florida eyaleti iki haftadan kısa bir süre önce başka bir kasırgayla karşı karşıya kalmıştı.
Helene Kasırgası'nda en az 225 kişi öldü, yüzlerce kişi de halen kayıp.
Bu tam bir felaket: Tahliye etmezseniz öleceksiniz
Özellikle eyaletin batı kıyısında şiddetli fırtına dalgaları ve büyük yıkım riski bulunduğu belirtilerek bölge sakinlerine en az bir haftalık yiyecek ve su depolamaları tavsiye edildi.
Tampa şehrinin belediye başkanı Jane Castor “Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Helene bir uyarıydı, bu tam anlamıyla felaket. Tahliye emri verilen alanlarda kalmayı seçerseniz, öleceksiniz”
açıklamasında bulundu. Kasırganın geçiş güzergâhında bulunan Orlando Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanları uçuşa kapatıldı.
Eyalet genelinde 15 milyon kişi sel uyarısı altında, 11 milyon kişi ise tropikal kasırga riskine karşı dikkatli olmaya çağrıldı.
Market raflarının boşaldığı görülen Florida'da, Helene Kasırgası'nın yaralarını sarmaya çalışırken, Milton Kasırgası'nın tehdidi ile karşı karşıya kalmanın yarattığı stres ve endişe bölge halkını sardı.
Binlerce insan bölgeyi terk ediyor.
#Milton
#HElene
#ABD
#kasırga
#OHAL
#tahliye