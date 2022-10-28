​Musk’tan Twitter açıklaması: İnsanlığa yardım için aldım.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter’ı satın aldığını resmen duyururken, nedenlerini de açıkladı. “Twitter’ı satın alma konusundaki motivasyonumu kişisel olarak sizlerle paylaşmak istedim. Twitter’ı neden satın aldığım ve reklamcılıkla ilgili ne düşündüğüm hakkında çoğu yanlış çıkan çok fazla spekülasyon yapıldı” diyen Musk, insanların şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışabilecekleri, ortak bir dijital meydana sahip olmanın uygarlığın geleceği adına önemli olduğunu düşündüğünü kaydetti. Şu anda sosyal medyada daha fazla nefret üretimine dair büyük bir tehlike olduğunu belirten ABD’li iş insanı, “Bu nedenle Twitter’ı satın aldım. Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. İnsanlığa yardım etmek için yaptım” ifadelerini kullandı. Musk, önceki gün Twitter’ın yönetim merkezine elinde bir lavaboyla giriş yapmıştı. Musk, Twitter profilini de “Tweet şefi” olarak değiştirmişti.

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