Netanyahu'dan İran'a 'yeni saldırı' iması: Belirleyici bir anın eşiğindeyiz

Netanyahu'dan İran'a 'yeni saldırı' iması: Belirleyici bir anın eşiğindeyiz

21:235/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
AA
Netanyahu, İran genelindeki protestolara destek verdi.
Netanyahu, İran genelindeki protestolara destek verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'ne yaptığı konuşmada, İran'a yönelik yeni tehditlerde bulundu. Tahran yönetiminin 'balistik veya füze programını başlatmasına izin vermeyeceklerini' söyleyen Netanyahu, "Yanınızdayız. Belirleyici bir anın eşiğindeyiz" ifadeleriyle de ülke genelinde protestolarda bulunan İranlılara destek verdi.

Netanyahu, muhalefetin 40 imza toplayarak yaptığı çağrı üzerine Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ABD ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkiler, Gazze'de ateşkes, İran ve ülke gündemindeki konulara değindi.

"Trump ile bazı konularda görüş ayrılığı yaşıyoruz"

ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesinin ardından altıncı defa görüştüğünü aktaran Netanyahu, ilişkilerinin çok iyi olduğunu, büyük konularda anlaştıklarını, "bazı küçük meselelerde görüş ayrılığı yaşadıklarını" belirtti.

Netanyahu, Trump'ın da Gazze'de ateşkese geçmek için İsrail'in şartları Hamas'ın silahsızlandırılması ve buradaki son İsrailli esirin cenazesinin teslim edilmesi gerektiği görüşünü benimsediğini dile getirdi.

İran'a yeni saldırı iması: Belirleyici bir anın eşiğindeyiz

İran konusunda da Trump ile aynı görüşte olduklarını dile getiren Netanyahu, İran'ın nükleer ya da balistik füze programını yeniden başlatamayacağını,
"zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarması gerektiğini, bunları izleyeceklerini"
söyledi.
Netanyahu, İran genelinde hayat pahalılığı nedeniyle gerçekleşen protestolara işaretle "İranlıların kaderini ellerine alacağı tarihi günlerde olabileceklerini" belirterek, Tahran'ın son günlerde gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar karşısında "İran'ın kendilerine saldırırsa sonuçlarına ağır olacağı" tehdidini savurdu.


