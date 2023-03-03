Netanyahu’yu polis kurtardı: ‘İsrail çöküşün eşiğinde’ uyarısı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de hükümetin yargı reformuna karşı haftalardır gerçekleştirilen protestolarda toplumsal gerilim iyice yükseldi. Çarşamba günü yüzlerce gösterici Başbakan Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’nun protesto sırasında bulunduğu Kikar HaMedina Plaza’daki kuaförün önünde toplanırken, polisin gönderdiği takviye kuvvet yardımıyla Netanyahu’nun eşi saatler sonra kuaförden tahliye edilebildi. Binyamin Netanyahu, eşi mahsur kaldığı sırada sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Anarşistler (Yair) Lapid’in liderliğinde kırmızı çizgileri aşmaya devam ediyor. Şu anda eşim Sara’yı tehdit ve taciz ediyorlar. Lapid’i ve muhalefeti buna bir an önce son verilmesi ve benzeri görülmemiş bu rezil eylemi kınamaları çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı. Binyamin Netanyahu daha sonra polis korumasıyla kuaförden çıkarılan eşiyle birlikte fotoğraflarını paylaşarak, “Sevgili eşim Sara’nın sağ salim ve zarar görmeden eve döndüğüne evindim. Anarşi durmalı” dedi.