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Dünya

Netanyahu’yu polis kurtardı: ‘İsrail çöküşün eşiğinde’ uyarısı

Tel Aviv’de haftalardır süren gösterilerde Başbakan Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu gittiği kuaförde mahsur kaldı. Polis saatler sonra Netanyahu’yu tahliye etti. Binyamin Netanyahu, tahliyeden önce göstericilere “Anarşistler (Yair) Lapid’in liderliğinde kırmızı çizgileri aşmaya devam ediyor. Şu anda eşim Sara’yı tehdit ve taciz ediyorlar” diyerek tepki gösterdi.

04:00 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Tel Aviv’de haftalardır süren gösterilerde Başbakan Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu gittiği kuaförde mahsur kaldı.

Tel Aviv’de haftalardır süren gösterilerde Başbakan Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu gittiği kuaförde mahsur kaldı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de hükümetin yargı reformuna karşı haftalardır gerçekleştirilen protestolarda toplumsal gerilim iyice yükseldi. Çarşamba günü yüzlerce gösterici Başbakan Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’nun protesto sırasında bulunduğu Kikar HaMedina Plaza’daki kuaförün önünde toplanırken, polisin gönderdiği takviye kuvvet yardımıyla Netanyahu’nun eşi saatler sonra kuaförden tahliye edilebildi. Binyamin Netanyahu, eşi mahsur kaldığı sırada sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Anarşistler (Yair) Lapid’in liderliğinde kırmızı çizgileri aşmaya devam ediyor. Şu anda eşim Sara’yı tehdit ve taciz ediyorlar. Lapid’i ve muhalefeti buna bir an önce son verilmesi ve benzeri görülmemiş bu rezil eylemi kınamaları çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı. Binyamin Netanyahu daha sonra polis korumasıyla kuaförden çıkarılan eşiyle birlikte fotoğraflarını paylaşarak, “Sevgili eşim Sara’nın sağ salim ve zarar görmeden eve döndüğüne evindim. Anarşi durmalı” dedi.

Öte yandan Tel-Aviv’de bir anayolu trafiğe kapatan göstericilere polis sert şekilde müdahale etti. Göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası, tazyikli su ve atlı polisler kullanıldı. Gösterilerde kaç kişinin yaralandığı veya gözaltına alındığı henüz bilinmiyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise, son olarak ülkenin “anayasal ve toplumsal bir çöküşün eşiğinde olduğu” uyarısında bulundu.


#İsrail
#Netanyahu
#Protesto
37 dakika önce
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Netanyahu’yu polis kurtardı: ‘İsrail çöküşün eşiğinde’ uyarısı
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