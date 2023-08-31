New York sular altında

ABD’nin New York kentinde salı günü erken saatlerde kentin en işlek yeri Times Meydanı’nda 40. Cadde ve 7. Cadde’nin altında döşeli 127 yıllık su şebekesinin patlaması, sokakların ve kalabalık Times Meydanı metro istasyonunun sular altında kalmasına neden oldu.

New York’un altında yaklaşık 11 bin kilometrelik bir su şebekesi bulunuyor. Bu, New York-Tokyo arası mesafeye eş değer bir uzunluk. Şehirde eskimiş su altyapısını yenilemek için son üç yılda 1.9 milyar dolar harcansa da kapsamlı bir yenileme için çok daha yüksek maliyetlere ihtiyaç duyuluyor.