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Dünya

New York sular altında

ABD’nin New York kentinde 127 yıllık su şebekesi patladı, sokaklar ve metro sular altında kaldı.

Dış Haberler
04:00 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
127 yıllık şebeke patladı

127 yıllık şebeke patladı

ABD’nin New York kentinde salı günü erken saatlerde kentin en işlek yeri Times Meydanı’nda 40. Cadde ve 7. Cadde’nin altında döşeli 127 yıllık su şebekesinin patlaması, sokakların ve kalabalık Times Meydanı metro istasyonunun sular altında kalmasına neden oldu.


Metroları su bastı

Yaklaşık yarım metrelik borunun patlaması sonucu sular merdiven boşluklarından ve havalandırma ızgaralarından Times Meydanı’nda bulunan metro istasyonuna sızdı. Sızıntı sonucu tren raylarının üzerinde mini göller oluştu. New York Şehri Çevre Koruma Departmanı komiseri Rohit Aggarwala, DEP ekiplerinin sızıntının kaynağını bulup suyu kapatmasının yaklaşık bir saat sürdüğünü söyledi. Günün ileri saatlerinde metro seferleri gecikmeli olarak tekrar başladı.


11 bin kilometrelik hat

New York’un altında yaklaşık 11 bin kilometrelik bir su şebekesi bulunuyor. Bu, New York-Tokyo arası mesafeye eş değer bir uzunluk. Şehirde eskimiş su altyapısını yenilemek için son üç yılda 1.9 milyar dolar harcansa da kapsamlı bir yenileme için çok daha yüksek maliyetlere ihtiyaç duyuluyor.


#New York
#ABD
#su şebekesi
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