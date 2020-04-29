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Dünya New York Valisi, iflas başvurusu öneren Cumhuriyetçi senatörlere tepki gösterdi
AMERİKA

New York Valisi, iflas başvurusu öneren Cumhuriyetçi senatörlere tepki gösterdi

Koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden destek isteyen Demokrat eyaletlere yardım yerine iflas başvurusu yapmasını teklif eden Cumhuriyetçi senatörlere validen tepki geldi.

New York Valisi Cuomo ''Onlar bizi değil, biz her yıl onları kurtarıyoruz.'' ifadeleriyle kızgınlığını belirtti.

Haber Merkezi AA
New York Valisi Cuomo, Cumhuriyetçi Parti senatörlerine kızgın.
New York Valisi Cuomo, Cumhuriyetçi Parti senatörlerine kızgın.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın New York'un iflas başvurusu yapması önerisine sert sözlerle yanıt verdi.

New York'un her yıl federal sepete 29 milyar dolar koyduğunu ve diğer eyaletleri kurtardığını belirten Cuomo, ''Onlar bizi değil, biz her yıl onları kurtarıyoruz.'' dedi.

Cumhuriyetçi Senato Lideri McConnell'ı, Amerikalıların hayatıyla ''siyasi oyunlar oynamakla'' suçlayan Cuomo, eyaletlerlerin iflas başvurusu yapması için federal bir yasa gerektiğini belirterek, ''Hadi bakalım, geçir de göreyim o yasayı.'' diye konuştu.

Reuters
Vali senatörlere kızdı.

Eyalette son 24 saatte 330 kişi virüs yüzünden vefat etti

New York'ta son 24 saatte 330 kişinin virüs yüzünden hayatını kaybettiğini ve bu rakamların hala ''tiksindirici bir şekilde yüksek'' olduğunu söyleyen Cuomo, New York'un en büyük sorunlarından biri olan evsizlerin metro vagonlarında uyumaması ve trenlerin her gün dezenfekte edilmesi için bir plan hazırlanmasını talep ettiğini söyledi.

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta 17 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı 300 bine yaklaştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde bir milyon 23 binden fazla kişide Kovid-19 tespit edilirken, 58 bin 965 kişi hayatını kaybetti.

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