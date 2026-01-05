New York'ta binler Venezuela için yürüdü

Kentin en işlek noktalarından biri olan Times Meydanı’nda toplanan kalabalık, ABD’nin Venezuela politikasına sert tepki gösterdi. ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri adımının ardından savaş zıttı gruplar, ülke genelinde protesto çağrısı yaptı. New York’taki eylem, bu çağrıların en geniş katılımlılarından biri olarak öne çıktı. Protestoya farklı etnik gruplardan, sendikalardan ve sivil toplum kuruluşlarından katılım olduğu gözlendi. Göstericiler, New York’un Times Meydanı’nda bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla meydanı dolduran binlerce kişi, burada yapılan konuşmaların ardından Manhattan sokaklarında yürüyüşe geçti. Kalabalık, ABD’nin Venezuela üzerindeki askeri baskısının sona erdirilmesini talep etti. Yürüyüş boyunca protestocular, "ABD, Venezuela’nın üstünden elini çek", "Petrol için savaşma" ve "Venezuela’da savaş istemiyoruz" sloganları attı.