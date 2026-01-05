Yeni Şafak
New York'ta binler Venezuela için yürüdü

04:005/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
New York'ta emperyalist müdahaleye tepki yürüyüşü.
New York'ta emperyalist müdahaleye tepki yürüyüşü.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri saldırısının yankıları sürerken, New York’ta binlerce kişi savaşa karşı protesto düzenledi.

Kentin en işlek noktalarından biri olan Times Meydanı’nda toplanan kalabalık, ABD’nin Venezuela politikasına sert tepki gösterdi. ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri adımının ardından savaş zıttı gruplar, ülke genelinde protesto çağrısı yaptı. New York’taki eylem, bu çağrıların en geniş katılımlılarından biri olarak öne çıktı. Protestoya farklı etnik gruplardan, sendikalardan ve sivil toplum kuruluşlarından katılım olduğu gözlendi. Göstericiler, New York’un Times Meydanı’nda bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla meydanı dolduran binlerce kişi, burada yapılan konuşmaların ardından Manhattan sokaklarında yürüyüşe geçti. Kalabalık, ABD’nin Venezuela üzerindeki askeri baskısının sona erdirilmesini talep etti. Yürüyüş boyunca protestocular, "ABD, Venezuela’nın üstünden elini çek", "Petrol için savaşma" ve "Venezuela’da savaş istemiyoruz" sloganları attı.

Mamdani'den net mesaj

ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan "Trump istifa" ve "Trump, gitmen gerek" ifadelerinin yer aldığı pankartlar da dikkat çekti. Göstericiler, savaşın ekonomik çıkarlar uğruna yürütüldüğünü savundu. Times Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Manhattan’ın ana caddeleri boyunca devam etti. Trafiğe kapatılan güzergahlarda yürüyen kalabalık, bölge halkından da zaman zaman destek aldı. Öte yandan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Mamdani, kendisinin önceliğinin New Yorkluların güvenliği olduğunu kaydederek, gelişmeleri yakından izleyeceğini bildirdi. Mamdani, “Egemen bir millete tek taraflı saldırmak, bir savaş eylemi ve federal ve uluslararası hukukun ihlalidir. Rejim değişikliğine yönelik bu açık girişim, sadece yurt dışındaki insanları değil, New York'u evi kabul etmiş insanları da doğrudan etkilemektedir” ifadelerini kullandı.

Haydutluğa tepki

  • Fransa'nın başkenti Paris'te ABD'nin askeri hava saldırıları düzenlediği Venezuela'ya destek gösterisi yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan eylemciler sloganlar eşliğinde ABD bayrağı yaktı. Eylemciler "ABD’yi boykot", "Venezuela’ya karşı emperyalist saldırılara son" yazılı pankartlar açtı. Göstericilerin Filistin bayrakları da taşıdığı görüldü. İspanya'da komünist ve aşırı sol görüşlü gruplarca düzenlenen gösterilerde,"ABD Büyükelçiliği kanlı", "NATO'ya hayır, askeri üsler kapansın", "ABD kolonisi olmak istemiyoruz" sloganları atıldı ve benzer ifadelerin olduğu pankartlar taşındı. Amerikan müdahalesi, Almanya, Hollanda, Belçika, Tunus gibi çok sayıda ülkede de protestolara neden oldu.


#Maduro
#ABD
#Venezuela
