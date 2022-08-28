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AMERİKA

New York'ta hayvan hakları savunucularına kebaplı protesto: Şiş kebap yedi

Hayvan hakları aktivistleri New York'ta protesto düzenlendi. Çoğunlukla hayvan deneyleri yapan ünlü markaların önünde eylemlerini gerçekleştiren bu grup karşılarına geçip et yiyen bir adam karşısında adeta sinir krizi geçirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
New Yorkta hayvan hakları savunucularına kebaplı protesto: Şiş kebap yedi
New York’ta veganların karşısında şiş kebap yiyen adam çıldırttı.

ABD'nin New York şehri, hayvan hakları savunucularının gösterilerine sahne oldu. Hayvanların kesilmemesini isteyen aktivistler, ellerinde pankart ve megafonlarla seslerini duyurmaya çalıştı.

Veganların karşısında kebap yedi

Elinde kebapla gruba yaklaşan bir Amerikalı ise dikkat çeken hareketlere imza attı ve aktivistlerin karşısına geçip şiş kebap yedi.

Bunun üzerine söz konusu vatandaş, büyük bir tepkiyle karşılaştı. Hayvanların öldürüldüğünü savunan gruptan bir kişi, "Hayvanları öldürmek sana iyi hissettiriyor. Kan yüzüne bulaştı." dedi.

Aktivistlerden tepki: Ellerinde kan var

Aynı aktivist, "Ellerinde kan var. Bu seni iyi hissettiriyor." ifadeleriyle tepkisini sürdürdü.

Kebap yemeyi sürdüren Amerikalı ise bir süre sonra oradan ayrıldı. Görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyanın gündeminde: 50 arkadaşımla barbekü yapardım

Yapılan yorumlarda, "Çok eğlendirici", "New York City'de yaşasaydım bu ben olurdum. 50 arkadaşımı getirip, dev bir barbekü yapardım." denildi.

New York'ta bir adam vegan aktivistlerin karşısına geçip şiş kebap yedi
OYNAT 00:35
New York'ta bir adam vegan aktivistlerin karşısına geçip şiş kebap yedi
ABD'nin New York şehrinde bir adam, hayvan hakları savunucularının eylem yaptığı alanda vegan aktivistlerin karşısına geçerek şiş kebap yedi.


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