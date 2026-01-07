New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani yeminini Osmanlı dönemine ait Kuran üzerine etti

Yeni Şafak
14:047/01/2026, Çarşamba
DHA
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve başlama yemininde el bastığı Kuran’ın, Osmanlı dönemi Suriye’sinden el yazması bir nüsha olduğunu açıkladı.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sanal medya hesabından, geçen hafta üzerine yemin ederek göreve başladığı Kuran'a dair açıklamada bulundu. Mamdani, Eski City Hall Metro İstasyonu’nda düzenlenen yemin törenindeki Kuran’ın, Arturo Schomburg'a ait 18’inci yüzyıldan kalma olduğunu belirterek, bunun, Osmanlı dönemi Suriye’sinden kalma el yazması bir nüsha olduğunu bildirdi. Eserin siyah mürekkeple yazıldığını kaydeden Mamdani, metinde bazı bölümlerin ise kırmızı renkle vurgulandığını aktardı.


Mamdani, “Kuran, New York Halk Kütüphanesi'nin ana binasında sergilenecek ve bugün itibarıyla ziyarete açıldı. New York'un yeni döneminin bir parçası olan bu Kuran, tüm New Yorklulara ait” ifadelerini kullandı.



