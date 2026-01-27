Obama halkı isyana çağırdı

ABD’nin Minneapolis kentinde ICE’a bağlı federal göçmenlik ajanlarının iki ABD vatandaşını vurarak öldürmesi ülke genelinde tansiyonu zirveye taşıdı. Eski ABD Başkanı Barack Obama da Amerikalıları ülkedeki “barışçıl protesto dalgasını desteklemeye ve onlardan ilham almaya” çağırdı.
ABD’nin Minnesota eyaletinde, Minneapolis kentinde federal göçmenlik ajanlarının iki ABD vatandaşını vurarak öldürmesi ülke genelinde tansiyonu zirveye taşıdı. Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın yayınladığı sert ortak açıklama, yaşanan gerilimi daha da derinleştirirken, açıklamadaki ifadeler kamuoyunda “Halkı Trump yönetimine karşı isyana çağrı” olarak yorumlandı. Obama çifti, yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti’nin bir Sınır Devriyesi görevlisi tarafından vurularak öldürülmesini “yürek parçalayıcı bir trajedi” olarak nitelendirirken, olayın ABD’nin temel değerlerine yönelik bir tehdit olduğunu savundu. Açıklamada, federal ajanların Minnesota’da “hesap verebilirlikten uzak, sindirme ve provokasyona dayalı yöntemler” kullandığı öne sürüldü ve bu durumun iki ABD vatandaşının ölümüne yol açtığı belirtildi. Açıklamada, Amerikalıların "Minneapolis ve ülkenin diğer bölgelerindeki barışçıl protesto dalgasını desteklemeleri ve onlardan ilham almaları gerektiğini" belirtilmesi, ülke çapında protesto çağrısı olarak değerlendirildi.
EYALETLERE UYARI
ABD Başkanı Donald Trump ise yaşanan ölümlerden Demokratları sorumlu tuttu. Demokratların yönettiği eyaletlerin ICE ile iş birliği yapmayı reddettiğini savunan Trump, bu tutumun “kaos ve şiddet ortamı” yarattığını belirtti. Trump, “Demokratların yol açtığı kaosun sonucu olarak iki ABD vatandaşı hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey’e çağrıda bulunan Trump, federal yönetimle tam iş birliği talep ederken, Kongre’ye de “sığınak şehirleri” sona erdirecek yasa çağrısını yineledi. Öte yandan Demokrat grupların üyeleri arasında İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) finansmanına ilişkin tartışma gündemde. Bu doğrultuda Demokratların, söz konusu bakanlığın bütçesine onay vermeyeceğine yönelik açıklamaları, ABD'de federal hükümetin kısmi bir kapanmaya doğru ilerleyebileceğine işaret etti. Bu durum, federal hükümetin 30 Ocak gece yarısı itibarıyla kısmi olarak kapanma riskini artırdı.