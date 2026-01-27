Obama halkı isyana çağırdı

ABD’nin Minnesota eyaletinde, Minneapolis kentinde federal göçmenlik ajanlarının iki ABD vatandaşını vurarak öldürmesi ülke genelinde tansiyonu zirveye taşıdı. Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın yayınladığı sert ortak açıklama, yaşanan gerilimi daha da derinleştirirken, açıklamadaki ifadeler kamuoyunda “Halkı Trump yönetimine karşı isyana çağrı” olarak yorumlandı. Obama çifti, yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti’nin bir Sınır Devriyesi görevlisi tarafından vurularak öldürülmesini “yürek parçalayıcı bir trajedi” olarak nitelendirirken, olayın ABD’nin temel değerlerine yönelik bir tehdit olduğunu savundu. Açıklamada, federal ajanların Minnesota’da “hesap verebilirlikten uzak, sindirme ve provokasyona dayalı yöntemler” kullandığı öne sürüldü ve bu durumun iki ABD vatandaşının ölümüne yol açtığı belirtildi. Açıklamada, Amerikalıların "Minneapolis ve ülkenin diğer bölgelerindeki barışçıl protesto dalgasını desteklemeleri ve onlardan ilham almaları gerektiğini" belirtilmesi, ülke çapında protesto çağrısı olarak değerlendirildi.