Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Özgür Suriye'nin ilk kadın üst düzey yetkilisi: Yıllarca Türkiye'de yaşamış Ayşe Eldibs

Özgür Suriye'nin ilk kadın üst düzey yetkilisi: Yıllarca Türkiye'de yaşamış Ayşe Eldibs

09:2627/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Suriye'de muhalif güçlerin 27 Kasım 2024’te Halep'in batısına yönelik askeri harekatıyla başlayan aşama 8 Aralık 2024 itibarıyla Baas rejiminin 12 günde devrilmesiyle sonuçlandı.
Suriye'de muhalif güçlerin 27 Kasım 2024’te Halep'in batısına yönelik askeri harekatıyla başlayan aşama 8 Aralık 2024 itibarıyla Baas rejiminin 12 günde devrilmesiyle sonuçlandı.

Suriyeli Dernekler Platformu Başkanı Ayşe Eldibs, Suriye'nin yeni hükümetinde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak göreve alacak. Özgür Suriye’nin ilk kadın üst düzey yetkilisi, yıllarca Türkiye’de yaşamış bir isim oldu.

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin kurduğu Suriyeli Dernekler Platformu’nun başkanlığını yapmış olan Ayşe Eldibs, yeni Suriye hükümetinde Kadın İşleri Ofisi başkanlığına getirildi.


Suriye'deki yeni yönetim atamalara başladı

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Türkiye'de alan Esaad Hasan Şeybani, yeni yönetimin dışişleri bakanı oldu. Suriye'deki yeni yönetim, Esaad Hasan Eş-Şiybani'yi yeni Dışişleri Bakanı olarak atadı.


Eş-Şiybani'nin Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi bulunuyor.



Yüksek lisansını Türkiye'de yaptı

Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve aynı uzmanlık alanında doktora derecesi almıştır. Halen MBA programının son aşamasını okumaktadır.


Suriye devrimine 2011'deki başlangıcından itibaren katıldı ve tüm aşamalarına tanıklık etti. 2017'de Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin kuruluşunda yer aldı.


Kurtuluş Hükümeti'nde siyasi işler departmanını kurdu ve kuruluşundan bugüne kadar bu departmana başkanlık etti.



Halep Valisi de Türkiye mezunu

Suriye Milli Ordusu’na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı Azzam Garib, Halep Valisi olarak atandı.


Vali Azzam da Bingöl İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisans yapmıştı.


#Suriye
#Halep
#Türkiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Binlerce personel alımı yapılıyor! KPSS'li ve KPSS'siz sözleşmeli, memur, işçi alımı yapan kamu kurum ilanları