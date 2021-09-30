Özlem Türeci’den yeni aşı açıklaması: 12 veya 18 ayda bir aşı olunabilir ​

BioNTech’in kurucu ortaklarından ve şirketin Tıptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Özlem Türeci, ABD televizyonu CNBC’ye konuştu. CNBC Conversation programına videolu görüşme aracılığıyla katılan Türeci, koronavirüs salgınının seyri ile ilgili konuştu.

Türeci, “Dünya koronavirüs korkusuyla yaşamamalı. Kovid-19, yönetilebilir hale gelecek. Şu an halihazırda koronavirüs daha yönetilebilir hale geldi” dedi. Türeci ayrıca, “Buna rağmen yeni normale dönmemiz gerekecek. Çünkü bu virüs yıllarca bizimle birlikte olacak” ifadesini kullandı.

Yeni oluşan varyantlarla ilgili de konuşan Türeci, “BioNTech olarak sürekli bu yeni oluşan varyantları değerlendiriyoruz ve daha fazlası da gelecek. Şu an aktif olan varyantlar için üçüncü doz koronavirüsü aşısı bağışıklık tepkisini tekrar yükseltiyor ve koruma sağlıyor” diyerek üçüncü doz aşının etkisini tekrarladı.

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KORONAVİRÜS BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin: 100 gün içinde yeni Kovid-19 aşısı geliştirilebiliriz

“HER 12 YA DA 18 AYDA BİR AŞI OLUNABİLİR”

Sürekli denetleyici kurum ve kuruluşlarla çalıştıklarını ve yeni varyantlara göre hazırlıklı ve hızlı olmak gibi öncelikleri olduğunu dile getiren Türeci, “Salgının gidişatı için daha fazla veriye ihtiyaç var fakat gelecek her 12 ayda ya da her 18 ayda bir koronavirüs aşısı yapılabileceğini öngörüyorum” ifadesini kullandı.

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın koronavirüs aşısını geliştiren ekipte de çok sayıda kadın bilim insanı olduğunu hatırlatan Türeci, “Cinsiyet dengesi bilimde çok önemli. BioNTech’in başarısındaki etmenlerden biri de bu. Çalışanlarımızın neredeyse yarısı kadın ve ayrıca üst yönetim seviyesinde de ekiplerimizin yarısı kadın. Fakat takımlarımızda şunu da fark ettim, biz sadece cinsiyet kotasını doldurmak için kadın almıyoruz. Tamamen doğal olarak seçim yapıyoruz ve basitçe çalışanlarımızın yarısı kadın oldu” dedi.

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