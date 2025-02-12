Pakistan'da caddelere Türk bayrakları asıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde İslamabad'a ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın ziyareti öncesinde kentin caddeleri, Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca yol kenarlarına ziyaretle ilgili afişler asıldı.