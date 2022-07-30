Dünya Pentagon eski yetkilisi Zakheimden dikkat çeken açıklama Erdoğan Nobele aday gösterilmeli
AMERİKA

Pentagon eski yetkilisi Zakheim'den dikkat çeken açıklama: Erdoğan Nobel'e aday gösterilmeli

Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan, tahıl ve gıda maddelerinin dünyaya güvenli şekilde sevk edilmesini sağlayacak anlaşma geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Dünyaya rahat bir nefes aldıran Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'yla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Dov S. Zakheim'den geldi. Anlaşmada Türkiye’nin önemli rolüne değinen bir yazı kaleme alan Zakheim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini 'hak ettiğini' söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Pentagon eski yetkilisi Zakheimden dikkat çeken açıklama: Erdoğan Nobele aday gösterilmeli
Pentagon eski yetkilisi Zakheim - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde müsteşar olarak görev yapan, şimdilerde Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde Kıdemli Danışman ve Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dov S. Zakheim, Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla imzanalan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı değerlendirdi.

  • "Anlaşma tam manasıyla bir cankurtaran" ifadesini kullanan eski Pentagon müsteşarı, mutabakat çerçevesinde, İstanbul'da tüm süreci denetleyecek BM, Türk, Rus ve Ukraynalı personelden oluşan bir koordinasyon merkezinin kurulacağını da hatırlattı.

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"Tahıl anlaşmasının Türkiye Cumhurbaşkanı için büyük bir zafer olduğuna şüphe yok. Erdoğan, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın törenine gitti ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten büyük övgü aldı. Erdoğan'ın dış politikası saldırgan ve tutarsız olabilir, ancak anlaşmanın mümkün olmasının tek nedeni, savaşan iki tarafla iyi ilişkiler sürdürmeyi başarmasıydı. Erdoğan'ın otoriter iç siyaseti, liberal Norveç Nobel Komitesi tarafından dikkate alınması ihtimalini düşürüyor. Ancak Erdoğan, Nobel Barış Ödülü'ne en azından aday gösterilmeyi hak ediyor."

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİNE TÜRKİYE'DEN VETO

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın alması ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecindeki tutumuna da değinen Dov S. Zakheim, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan'ı tanımlarken 'öngörülemez' ifadesi yetersiz kalıyor. Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen, NATO uçaklarını vurabilecek Rus S-400 hava savunma sistemini satın aldı. Ayrıca, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvurduğunda, Erdoğan, iki ülkenin terör örgütü PKK'ya verdikleri destek ve gerekli isimlerin iadeleri yönündeki taleplerine uymazlarda 'hayır' diyeceğini açıkladı."

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