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Dünya

Pentagon Gazze'ye destek için kendini yakan ABD askerini İsrail'e peşkeş çekti

Geçtiğimiz gün Aaron Bushnell isimli ABD askeri, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki "soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yaktı. Bushnell'in ölümüne ilişkin ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) açıklama geldi. ABD askerinin ölümünü 'trajik bir olay' olarak niteleyen Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, İsrail'i "sarsılmaz" şekilde desteklemeye devam edeceklerini de söyledi.

00:59 - 27/02/2024 Salı
AA
Patrick Ryder
Patrick Ryder

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki "soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in ölümü için "trajik bir olay" demekle yetindi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Bushnell'in protestosu hakkındaki soruları cevapladı.

"Kesinlikle trajik bir olay"

Bushnell'in kendini yakmasının, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği destek açısından ABD ordusunda büyük bir soruna işaret edebileceğine dair ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in endişesi olup olmadığı sorusu üzerine Ryder, Bakan'ın durumu takip ettiğini aktardı.

Ryder, "ABD Hava Kuvvetlerinin, havacının ölümünü doğruladığını biliyorum. En yakın akrabaların bildirimleri tamamlandıktan 24 saat sonra ek bilgi sağlamayı planlıyorlar. Kesinlikle trajik bir olay. Havacının ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD tarafından, İsrail'e sağlanan silah ve ekipmanın Gazze'de siviller üzerinde kullanılmasının, ABD ordu personelini rahatsız edip etmediği sorusu üzerine Ryder, İsrail'i "sarsılmaz" şekilde desteklemeye devam edeceklerini, İsrail'e Gazze'de sivil güvenliği ve insani yardımı dikkate alması yönünde beklentileri de iletmeyi sürdüreceklerini söylemekle yetindi.

Ryder, olayın, Washington DC Metropolitan Polis Departmanı tarafından takip edildiğini kaydederek, bu konudaki soruların onlara sorulması gerektiğini söyledi.

40 dakikadan fazla süren basın toplantısında, Aaron Bushnell'in kendini yakarak İsrail'in soykırımını protesto etmesi hakkında başka soru gelmedi.

Aaron Bushnell'in kendisini ateşe vermesi

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, dün Washington yerel saatiyle 13.00 sularında, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim.", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Üzerinde askeri elbiselerle Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.

Alevler içinde kalan Bushnell'e Büyükelçilik polislerinden birinin silahını doğrultup beklediği görülürken, diğer polisin de "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." diyerek söndürmeye çalıştığı görülmüştü.

Metropolitan Polis Departmanı, 25 yaşındaki Bushnell'in, kendisini yakmasının ardından yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.



#Aaron Bushnell
#ABD Savunma Bakanlığı
#Patrick Ryder
#Pentagon
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