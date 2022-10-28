Dünya Pentagon Pyongyangı nükleer silah kullanırsa rejimi yok etme konusunda uyardı
AMERİKA ASYA

Pentagon Pyongyang'ı nükleer silah kullanırsa rejimi yok etme konusunda uyardı

Pentagon yayınladığı bir raporda, Kuzey Kore'nin ABD, Güney Kore veya Japonya'ya yönelik herhangi bir nükleer saldırısının Kuzey Kore rejiminin sona ermesiyle sonuçlanacağını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Pentagon Pyongyangı nükleer silah kullanırsa rejimi yok etme konusunda uyardı
Kim Jong-un

ABD'nin 2022 Ulusal Savunma Stratejisi raporunda, "Kuzey Kore'nin ABD'ye veya Müttefiklerine ve ortaklarına yönelik herhangi bir nükleer saldırısı kabul edilemez ve bu, rejimin sona ermesiyle sonuçlanır" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Kuzey Kore'nin herhangi bir konvansiyonel saldırı gerçekleştirmesi durumunda, Amerikan nükleer silahlarının "bu tür saldırıları caydırmada rol oynayacağı" belirtildi.

Caydırıcılık sistemi kurulabilir

Ayrıca, yalnızca Kuzey Kore'den değil, aynı zamanda Çin ve Rusya'dan gelen nükleer silah ve füze tehditlerini caydırmak için Güney Kore, Japonya ve Avustralya ile genişletilmiş bir caydırıcılık sistemi kurulmasından da söz edildi.

Korea JoongAng Daily'nin haberine göre Savunma Bakanlığı raporda, "Bu amaçla, caydırmak ve gerekirse zorlama ve saldırganlığa yanıt vermek için yetenekler, kavramlar, konuşlandırmalar, tatbikatlar ve özel seçeneklerin etkili bir karışımını sağlamak için Müttefikler ve ortaklarla birlikte çalışacağız" dedi.

Kuzey Kore bu yıl 25 füze testi gerçekleştirdi ve geçen ay kendini savunma için önleyici nükleer saldırılar yapma hakkını talep eden bir iç yasayı onayladı.

Test sahasının uydu görüntülerine göre yedinci bir nükleer test yakın olabilir.

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Üç ülkeden açık açık tehdit: 'Benzeri görülmemiş bir karşılık verilecek'
FOTOĞRAF 8
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ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'yi açık açık tehdit ederek yeni bir nükleer bomba denemesi gerçekleştirmesi durumunda, \"benzeri görülmemiş\" bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.
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Reuters'ın haberine göre üç ülke de Kuzey Kore'nin 2017'den bu yana ilk kez nükleer bomba denemesi gerçekleştirmek üzere olabileceğini düşünüyor.
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Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun-dong, Japon ve ABD'li mevkidaşları Takeo Mori ve Wendy Sherman ile düzenlediği ortak basın toplantısında \"Eğer Kuzey Kore, yedinci nükleer denemeyi gerçekleştirirse daha önce benzeri görülmemiş bir karşılık vermenin gerekli olacağına karar verdik\" dedi.
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Wendy Sherman da \"Kuzey Kore'ye provokasyonları artırmaktan kaçınma çağrısında bulunuyoruz\" dedi ve provokasyonları pervarsız olarak niteleyerek bölgenin istikrarını bozduklarını belirtti.
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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price ise Kuzey Kore'nin nükleer test hazırlıklarına devam ettiğini ve ABD'nin Pyongyang'ın oluşturduğu herhangi bir tehdide karşı koymaya hazır olduğunu kaydetti.
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Yonhap Haber Ajansı'na göre Price \"Kuzey Kore'nin yedincisi olacak başka bir nükleer deneme olasılığı konusundaki endişemiz bir süredir vardı. Kuzey Kore'nin Punggye-ri test alanını bu çalışmalar için hazırladığını tahmin ediyoruz\" dedi.
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Sözcü, \"Dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde tüm acil durumlara hazırlanıyoruz” açıklamasında bulundu.
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Üç ülkeden açık açık tehdit: 'Benzeri görülmemiş bir karşılık verilecek'
ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer bomba denemesi gerçekleştirmesi durumunda "benzeri görülmemiş" bir karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

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