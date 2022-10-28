Pentagon Pyongyang'ı nükleer silah kullanırsa rejimi yok etme konusunda uyardı

ABD'nin 2022 Ulusal Savunma Stratejisi raporunda, "Kuzey Kore'nin ABD'ye veya Müttefiklerine ve ortaklarına yönelik herhangi bir nükleer saldırısı kabul edilemez ve bu, rejimin sona ermesiyle sonuçlanır" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Kuzey Kore'nin herhangi bir konvansiyonel saldırı gerçekleştirmesi durumunda, Amerikan nükleer silahlarının "bu tür saldırıları caydırmada rol oynayacağı" belirtildi.

Caydırıcılık sistemi kurulabilir

Ayrıca, yalnızca Kuzey Kore'den değil, aynı zamanda Çin ve Rusya'dan gelen nükleer silah ve füze tehditlerini caydırmak için Güney Kore, Japonya ve Avustralya ile genişletilmiş bir caydırıcılık sistemi kurulmasından da söz edildi.

Korea JoongAng Daily'nin haberine göre Savunma Bakanlığı raporda, "Bu amaçla, caydırmak ve gerekirse zorlama ve saldırganlığa yanıt vermek için yetenekler, kavramlar, konuşlandırmalar, tatbikatlar ve özel seçeneklerin etkili bir karışımını sağlamak için Müttefikler ve ortaklarla birlikte çalışacağız" dedi.

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Kuzey Kore bu yıl 25 füze testi gerçekleştirdi ve geçen ay kendini savunma için önleyici nükleer saldırılar yapma hakkını talep eden bir iç yasayı onayladı.

Test sahasının uydu görüntülerine göre yedinci bir nükleer test yakın olabilir.

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