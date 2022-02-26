Dünya Pentagon Rusyanın sınıra yığdığı askerlerin yarısı şu anda Ukraynanın içinde
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Pentagon: Rusya'nın sınıra yığdığı askerlerin yarısı şu anda Ukrayna'nın içinde

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), görevli üst düzey bir yetkili, Ukrayna'yı işgal saldırılarını sürdüren Rusya'nın şu ana kadar 250 füze fırlattığını açıkladı. Yetkili ayrıca, Ukrayna sınırına yığılan Rus güçlerin yarısının şu anda ülke sınırları içerisinde olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi AA
Pentagon: Rusyanın sınıra yığdığı askerlerin yarısı şu anda Ukraynanın içinde
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Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Pentagon yetkilisi, çevrim içi yaptığı toplantıda, gazetecilere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

"250 FÜZE ATILDI"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını yakından takip ettiklerini belirten yetkili, "Bu sabah itibarıyla Ukrayna'ya 250 füze atıldığını ve bunların çoğunun da kısa menzilli balistik füzeler olduğunu gördük." diye konuştu.

Her iki tarafın da çatışmalarda askerlerini kaybettiğini dile getiren yetkili, Rus hava saldırılarında sivillerin ve sivil yapıların da zarar gördüğünü bildirdi.

HAFİF SİLAH VE TANKSAVAR YARDIMI YAPILACAK

Yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Savunma Bakanlığına, Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık savunma yardımı için yetki verdiğine işaret ederek, "Bu yardımlar arasında tanksavarlar, hafif silahlar, cephaneler olacak." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya'nın "zalimce" saldırılarına maruz kaldığını vurgulayan yetkili, "Son birkaç gün içinde Ukrayna'ya savunma yardımında bulunduk." dedi.

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"BEKLEDİKLERİNDEN DAHA FAZLA BİR SAVUNMAYLA KARŞI KARŞIYALAR

Yetkili, Rus birliklerinin beklediklerinden daha çok direnişle karşılaştığına ve direnişin en yoğun şekilde kuzey bölgelerinde sürdüğüne dikkati çekerek, "Bu sabah itibarıyla Rus ordusunun herhangi bir şehri kontrolüne aldığına ilişkin bir ibare göremedik. Ayrıca Rusların hala hava üstünlüğü sağlamadığına inanıyoruz." diye konuştu.

Rusların karşılaştıkları direniş nedeniyle "hayal kırıklığına" uğradığını söyleyen yetkili, Rusların Kiev'e kuzeyden sadece 30 kilometre yaklaşabildiğini, bunun ötesine geçemediğini ancak sahadaki durumun her an değişebileceğini ifade etti.

Yetkili, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Twitter üzerinden boğazlarla ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin soruya, "Bu konuda bir yorumum yok." yanıtını verdi.

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