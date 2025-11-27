Polonya’nın Rusya’daki temsilcilikleri tamamen kapanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın ülkedeki İrkutsk'ta bulunan son konsolosluğunun çalışmasına verilen izni, mütekabiliyet gereği geri çekme kararı aldığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Polonya’nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski’nin bakanlığa çağrılarak kendisine nota verildiği belirtildi.
Notanın, Polonya’daki Rusya’ya ait Gdansk’taki konsolosluğun kapatılması nedeniyle verildiği aktarılan açıklamada, “Rus tarafı da Polonya’ya ait İrkutsk Konsolosluğu'nun çalışmasına verilen izni, mütekabiliyet gereği geri çekme kararı almıştır.” ifadesine yer verildi.
Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, 19 Kasım’da yaptığı açıklamada, Gdansk Konsolosluğu'nun çalışmasına verilen izni, ülkede yaşanan demir yolu sabotajına yanıt olarak geri çekme kararı aldığını söylemişti.