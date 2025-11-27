Yeni Şafak
Polonya’nın Rusya’daki temsilcilikleri tamamen kapanıyor

Polonya’nın Rusya’daki temsilcilikleri tamamen kapanıyor

12:5427/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
AA
Foto: Arşiv.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın ülkedeki İrkutsk'ta bulunan son konsolosluğunun çalışmasına verilen izni, mütekabiliyet gereği geri çekme kararı aldığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Polonya’nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski’nin bakanlığa çağrılarak kendisine nota verildiği belirtildi.

Notanın, Polonya’daki Rusya’ya ait Gdansk’taki konsolosluğun kapatılması nedeniyle verildiği aktarılan açıklamada, “Rus tarafı da Polonya’ya ait İrkutsk Konsolosluğu'nun çalışmasına verilen izni, mütekabiliyet gereği geri çekme kararı almıştır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gdansk’taki Rus Konsolosluğu'nun "anlamsız bir gerekçe ve düşmanca bir tavır" nedeniyle kapatıldığı değerlendirmesi yer alırken
, “Buna karşılık, Rusya topraklarında bulunan son Polonya Konsolosluğu da kapatılmış olacaktır”
denildi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, 19 Kasım’da yaptığı açıklamada, Gdansk Konsolosluğu'nun çalışmasına verilen izni, ülkede yaşanan demir yolu sabotajına yanıt olarak geri çekme kararı aldığını söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise söz konusu kararı eleştirerek,
“Bu, Polonyalı yetkililerin, diplomatik ilişkiler için herhangi bir olasılığı sıfıra indirme arzusudur”
demişti.



