Dünya Putin dostu Esed için uğraşıyor İsrailden ABDnin yaptırımlarını hafifletmesi için yardım istedi
ORTADOĞU ASYA

Putin dostu Esed için uğraşıyor: İsrail'den ABD'nin yaptırımlarını hafifletmesi için yardım istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten, Rus şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşasında yer almasının önünü açmak için ABD'yi Esed rejimine yönelik yaptırımların bir kısmını hafifletmeye teşvik etmesini istediği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Putin dostu Esed için uğraşıyor: İsrailden ABDnin yaptırımlarını hafifletmesi için yardım istedi
Vladimir Putin - Beşşar Esed

Amerikan Axios sitesinde adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Putin'in Rusya'nın etkisini artırmak ve gelir elde etmek için Rus şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşasındaki büyük projeleri almasını istediğini ifade etti.

Suriye'de iş yapmaktan korkuyor

  • Putin'in 22 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde yaptığı görüşmede, Bennett'e bazı Rus şirketlerin ABD yaptırımlarından etkilenmek istemedikleri için Suriye'de iş yapmaktan korktuğunu dile getirdiği aktarıldı.

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Yaptırımları hafifletme talebi

Görüşmede Putin'in Bennett'ten ABD'yi Esed rejimine yönelik yaptırımların bir kısmını hafifletmeye teşvik etmesi talebinde bulunduğu kaydedildi.

  • Rusların, hâlihazırda ABD yaptırımları altında olması nedeniyle İran şirketlerinin büyük projeleri almasının önünü açtığı ve böylece İran'ın Suriye'deki etkisini artırdığını ileri sürdüğüne işaret edildi.

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Haberde, Rusların İsrail'in İran'ın Suriye'deki kontrolünü zayıflatma konusundaki ilgisinin, Bennett hükümetini ABD yönetimini yaptırımları hafifletmeye zorlamaya teşvik edeceğini umduğuna dikkati çekildi.

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