Putin kararını açık açık bildirdi: Ben yokum

Ukrayna'da 29 Ekim 2023’te yapılması planlanan seçim savaş nedeniyle yapılmasının zor olacağı öngörülüyor. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, genel seçimlere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Zelenski, mevcut durumda dahi seçimlerin yapılabileceğini ancak her seçmene oy verme imkanı sağlanırsa bunun mümkün olacağını belirtti.