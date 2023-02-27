Putin NATO’ya meydan okudu: Batı, Rusya’yı parçalamak istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun kendilerini yenilgiye uğratmak istediğini vurgulayarak, “Batı önce Rusya’yı ayrı ayrı küçük parçalara ayırmaya, itip kakmaya ve kendi kontrolü altına almaya çalışıyor” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Moskova Kremlin Putin” programı için gazeteci Pavel Zarubin’e röportaj verdi. Batılı ülkeler ile yaşadıkları gerilimi anlatan Putin, Batılı ülkelerin Sovyetler Birliği’nden sonra Rusya’yı yıkma amacı taşıdığını savunarak, “Batı’nın tek bir amacı var. Eski SSCB’yi ve Rusya Federasyonu’nu dağıtmak, sonra Rusya’yı sözde medeni halklar ailesine kabul edebilirler. Ancak Batı önce Rusya’yı ayrı ayrı küçük parçalara ayırmaya, itip kakmaya ve kendi kontrolü altına almaya çalışıyor” dedi. Rus halkının birlikteliğine vurgu yapan Putin, “Halkımızın birliği, bir mecaz ifade değil, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Rusya halkı birleştiğinde, birlik olduğunda eşi benzeri yoktur. Bu birlik, tüm başarılarımızın ve tüm zaferlerimizin ana şartıdır” ifadelerini kullandı.

Planlar kağıda döküldü

Batılı ülkelerin Rusya üzerindeki amaçlarını kağıda dahi döktüğünü söyleyen Putin, “Bu planlara müdahale edilmeseydi Rus milleti gibi bir etnik grubun bugünkü haliyle hayatta kalıp kalamayacağını bile bilemezdik. Tek bir Rus halkı yerine Moskovalılar, Urallar ve diğerleri gibi olurdu. Bunların hepsi planlarda vardı, bu planlar kağıda da döküldü. Önce Sovyetler Birliği’nin, ardından Rusya’nın bölünmesi Batı’nın ortak hedefi olarak belirlendi. Birinci Dünya Savaşı’nda yaptıkları buydu, dahası SSCB’nin dağıldığı 90’larda olan buydu” dedi.

Nükleer kapasiteyi görmezden gelemeyiz

Geçtiğimiz günlerde askıya aldığı Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’na (Yeni START) değinen Putin, “Bugünün şartlarında önde gelen tüm NATO ülkeleri asıl amaçlarının bizi stratejik bir yenilgiye uğratmak olduğunu ilan ederken, bu şartlarda onların nükleer yeteneklerini nasıl görmezden gelebiliriz?” dedi. NATO’nun resmi olarak Yeni START anlaşmasına taraf olmadığını, bu anlaşmanın Washington ve Moskova arasında imzalandığını da belirten Putin, NATO’nun START-3 anlaşmasına da dahil olmak istediğini hatırlattı.

Çok kutupluluk kazanacak

Batılı ülkelerin Ukrayna’ya gönderdiği silahlara dikkat çeken Putin, “Ukrayna’ya on milyarlarca dolar değerinde silah tedarik ediyorlar. Bu ilişki sadece askeri- teknik işbirliği değil. Para almıyorlar” dedi. Batılı ülkelerin savaşa doğrudan müdahil olduğunu ima eden Putin, “Sonunda çok kutuplu bir dünya, uluslararası arenada herkese saygı, herkesin çıkarlarını gözetme mücadelesini savunan bir duruşun galip geleceğinden hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.

‘ABD, Rusya-Afrika ilişkilerini baltalıyor’

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov yaptığı açıklamada, Batı’nın Rusya’yı tecrit etmek için bir kampanya düzenlediği suçlamalarını yineleyerek, “ABD ve müttefikleri, Rusya’nın siyasi ve ekonomik izolasyonu için benzeri görülmemiş bir kampanya yürütüyor, buna St. Petersburg’daki Rusya-Afrika ikinci zirvesinin kesintiye uğratılması da dahil” şeklinde konuştu.

Macron Çin yolcusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen bir tarım fuarında yaptığı açıklamada, Nisan ayının başında Çin’e gideceğini belirterek, “Çin’in barış çabalarına dahil olması iyi bir şey” dedi. Pekin yönetiminin, savaşın sona ermesi için Rusya’ya yapılan baskılara yardımcı olması gerektiğini belirten Macron, “Kalıcı barış ancak Rus saldırganlığının durdurulması, askerlerin geri çekilmesi ve Ukrayna halkının toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi halinde mümkün olur. Çin’in barış çabalarına dahil olması iyi bir şey” dedi. Çin’i Rusya’ya silah tedarik etmemeye çağıran Macron, “Çin, Rusya’nın kimyasal ve nükleer silah kullanmasını önlemek ve müzakerelerden önce bu saldırganlığı durdurmak için Rusya’ya baskı uygulamalı” dedi.

Zelenski: Dünya cesurlara yardımcı oluyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’ya yönelik yaptırımların devam edeceğini, Avrupa Birliği’nin açıkladığı 10’uncu yaptırım paketinin ‘güçlü’ olduğunu söyledi. Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna’nın gittikçe daha güçlü bir hale geldiğini ifade ederek, “Ukrayna güçlü ve sürekli güçleniyor. Dünya güçlü olanı seviyor ve cesurlara yardımcı oluyor. Küresel güç ve cesaret merkezi şimdi burada, Ukrayna’da, devletimizi savunan halkımızda. Donetsk bölgemizi, Luhansk bölgemizi, çok sert ve acı verici savaşların devam ettiği tüm topraklarımızı savunuyoruz” dedi.

Ukrayna’dan Banksy’li pul

Ukrayna, Rusya işgalinin birinci yılı için, ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin, bir çocuğun Putin’e benzeyen bir adamı judo maçında yere devirdiği anı resmettiği eserinin yer aldığı pullar çıkarttı. Banksy’nin orijinal eseri, Rus ordusunun tarafından vurulan Kiev yakınındaki Borodyanka şehrinde yer alan bir evin üzerinde bulunuyor.



