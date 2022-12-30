Dünya Putinden Batılı ülkelerin gaz borçlarını yabancı para birimleriyle ödemelerine izin
ASYA

Putin'den Batılı ülkelerin gaz borçlarını yabancı para birimleriyle ödemelerine izin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle "dost olmayan" Batılı ülkelerin, Rus doğal gazına yönelik borçlarını dolar veya avro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verildi.

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Haber Merkezi AA
Putinden Batılı ülkelerin gaz borçlarını yabancı para birimleriyle ödemelerine izin
​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya'ya yaptırım uygulayan ve "dost olmayan" şeklinde tanımlanan Batılı ülkelerin, Rus gazı için yalnızca rubleyle ödeme yapabileceklerine yönelik kararda değişikliğe gidildi.

Gaz sevkiyatı tekrar başlamayacak

  • Rus gazı ithal eden "dost olmayan" ülkelerin, borçlarını dolar veya avro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verilen kararnameye göre, söz konusu ülkelerin borcunu ödemesi, Rus gazı sevkiyatının tekrar başlaması anlamına gelmeyecek.

Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan ülkelerin Gazprombank'ta hesap açmaları gerekirken ödemelerin, bu bankaya yapılmasının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsası'nda rubleye çevriliyor.

  • Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

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