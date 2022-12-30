Putin'den Batılı ülkelerin gaz borçlarını yabancı para birimleriyle ödemelerine izin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle "dost olmayan" Batılı ülkelerin, Rus doğal gazına yönelik borçlarını dolar veya avro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verildi.

Abone Ol