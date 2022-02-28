Putin'in arkadaşı ünlü orkestra şefine 24 saat süre: 'Kına yoksa kovulursun'

Putin'in eski bir dostu ve destekçisi olan 68 yaşındaki dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası Münih Filarmoni Orkestrası'ndaki işini kaybetmek üzere.

24 SAAT SÜRE VERDİLER! PUTİN'İ KINA YOKSA KOVULURSUN

Münih belediye başkanı Dieter Reiter, ünlü şef Gergiev'e Rus işgalini alenen kınaması için 24 saat süre verdi. Gergiev bu karara uymazsa, Münih Filarmoni Orkestrası şefliğinden kovulacak.

Gergiev, son günlerde gerçekleştirmesi gereken bir çok performanstan hali hazırda uzaklaştırılmıştı. Ancak önümüzdeki 24 saat içinde Putin'in saldırganlığını kınamazsa, daha profesyonel bir cezayla karşı karşıya kalacak.





PERFORMANS SIRASINDA YUHALANDI! BİR ÇAĞRI DA MİLANO BELEDİYE BAŞKANINDAN...

İtalyan basını, Gergiev'in Çaykovski'nin 'Maça Kızı' performansı sırasında yuhalandığını yazdı. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, Gergiev'i Rusya'nın işgalini kınayan bir bildiri yayınlama çağırdı ve aksi takdirde işbirliğinin sona ereceğini belirtti.

La Scala sözcüsü Gergiev'in çağrıya henüz yanıt vermediğini ancak sesini çıkarmazsa 5 Mart'taki gösteriden çıkarılacağını doğruladı.

OYNAT 02:19 TVNET ekibi Odessa'da: Rusya Ukrayna'nın Karadeniz'le irtibatını kesmek için savaş gemilerini bölgeye yığdı TVNET İstihbarat Şefi İsmail Umut Arabacı bölgede yaşanan son durumu Odessa'dan aktardı. Sokak çatışmalarının çok sık yaşandığını kaydeden Arabacı, şehrin çok önemli bir kısmının kum torbalarıyla çevrildiğini ve silahlı askerlerin bu caddelerin kontrolü aldığını belirtti. Odessa'nın hem turizm hem de ekonomik açıdan Ukrayna'nın en önemli şehri olduğunu vurgulayan Arabacı, 'Rusya Ukrayna'nın denizle olan bu bağını kesmek için Odessa limanında pek çok savaş gemisi tutuyor.' ifadelerini kullandı. Elçilik önünde tahliyelerin de devam ettiğini belirten Arabacı, 'Burada sürekli otobüs bekletiliyor. Dolan otobüsler buradan Moldova'ya doğru yola çıkıyorlar.' dedi.

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HOLLANDA DA AYNI FİKİRDE

Rotterdam Filarmoni Orkestrası da Gergiev'in Putin'i desteklemeyi bırakmadığı takdirde Eylül ayında yapılacak festivalin iptal edileceğini açıkladı.

Carnegie Hall ve Viyana Filarmoni Orkestrası da Gergiev'in önceden planlanan konserleri yönetemeyeceğini duyurmuştu.





FOTOĞRAF 10 Gelen son bilgilere göre Ukrayna'da 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivil hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 102 sivilin hayatını kaybettiğini, 304 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 422 bin mültecinin de komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Bölgeden gelen fotoğraflar çocukların mağduriyetini gözler önüne seriyor. Savaşın mağduru çocuklar: Bu fotoğraflar yürek burkuyor Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. BM verilerine göre 500 binden fazla Ukraynalı yerinden oldu. Savaş mağduru çocukların bölgeden gelen fotoğrafları ise yürek burkuyor. BiP'te paylaş

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MENAJERİ: GERGİEV'İ SAVUNMAK BİZİM İÇİN İMKANSIZ HALE GELDİ

Gergiev, otuz yıldır tanıdığı ve defalarca kez savunduğu Putin’e verdiği destek nedeniyle giderek daha fazla mercek altına alınıyor. Ünlü şeften şimdiye kadar bir açıklama gelmese de menajeri Marcus Felsner sessizliğini bozdu.

Gergiev'i "Yaşayan en büyük orkestra şefi ve derin edep duygusuna sahip olağanüstü bir insan" olarak tanımlayan Felsner açıklamasında, "Rus rejiminin demokratik ve bağımsız Ukrayna ulusuna başlattığı canice savaşın ışığında Gergiev'i savunmak bizim için imkansız hale geldi. Bu profesyonel hayatımın en üzücü günü" dedi.

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