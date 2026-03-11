Yeni Şafak
Putin’in özel temsilcisi Dmitriyev uyardı: Sırada gıda güvenliği krizi var

13:2311/03/2026, Çarşamba
AA
Kiril Dmitriyev
Kiril Dmitriyev

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle gübre krizinin ortaya çıktığını belirterek, "Sırada gıda güvenliği krizi var" dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Kiril Dmitriyev, sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın küresel gübre ticaretinde önemli rol oynadığına dair bir paylaşımı alıntılayan Dmitriyev,
"Bir hafta önce tahmin edildiği gibi şimdi gübre krizi ortaya çıkıyor. Gıda güvenliği krizi de bunu takip edecek"
ifadelerini kullandı.
Dmitriyev, Avrupa'nın, tarihinin en büyük enerji kriziyle yüzleşeceğini öne sürerek,
"Bu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in enerjideki stratejik hataları ve inatçılığı nedeniyle yaşanacak"
dedi.

Küresel emtia ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ve Tahran'ın misillemelerinin ardından durma noktasına gelmişti.



