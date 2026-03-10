Rusya lider Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus lider Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmede, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alındığı aktarıldı.
“ABD ve İsrail'in İran'a karşı sebepsiz saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da oluşan durum ele alındı”
ifadelerine yer verildi.
Putin’in, görüşmede Rusya'nın, gerginliğin azaltılması ve sorunun siyasi araçlarla çözülmesi gerektiği yönündeki temel tutumunu teyit ettiği aktarıldı. Pezeşkiyan’ın ise Rusya’nın, İran’a desteği ve özellikle de insani yardım sağlaması dolayısıyla Putin’e teşekkür ettiği kaydedildi.
