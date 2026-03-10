Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya lider Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

Rusya lider Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

22:5610/03/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus lider Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmede, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alındığı aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın telefonda görüştüğü bildirildi.


Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada,
“ABD ve İsrail'in İran'a karşı sebepsiz saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da oluşan durum ele alındı”
ifadelerine yer verildi.

Putin’in, görüşmede Rusya'nın, gerginliğin azaltılması ve sorunun siyasi araçlarla çözülmesi gerektiği yönündeki temel tutumunu teyit ettiği aktarıldı. Pezeşkiyan’ın ise Rusya’nın, İran’a desteği ve özellikle de insani yardım sağlaması dolayısıyla Putin’e teşekkür ettiği kaydedildi.




#Rusya
#İran
#ABD
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Mart ara tatili bu hafta mı başlıyor? 2026 ara tatil tarihleri