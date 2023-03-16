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Dünya

Rus istihbarat binasında yangın: Bir kişi öldü

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Rostov-na-Donu kentindeki binasında meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti. Kentin valisi, çevredeki binalardan kent sakinlerinin tahliye edildiğini belirtti.

15:46 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Rus istihbarat binasında yangın

Rus istihbarat binasında yangın

Rus TASS haber ajansına göre, FSB'ye bağlı sınır denetimi idaresinin, Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan binasında yangın çıktı.

Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Rostov-na-Donu Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Telegram'dan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangına elektrik kablolarındaki kısa devrenin neden olduğunu belirtti.



Golubev, çevredeki binalardan kent sakinlerinin tahliye edildiğini aktardı.


#Rusya
#yangın
#istihbarat
13 dakika önce
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Rus istihbarat binasında yangın: Bir kişi öldü
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