Rus istihbarat binasında yangın: Bir kişi öldü

Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Rostov-na-Donu Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Telegram'dan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangına elektrik kablolarındaki kısa devrenin neden olduğunu belirtti.