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Dünya

Rus lider Putin'den 24 saatlik Wagner krizinin ardından yeni açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner krizinin sona ermesinin ardından ilk kez konuştu. Rus lider Putin, önceliğinin Ukrayna'daki hareket olduğunu söylediği açıklamasında "Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim" dedi.

14:19 . 25/06/2023 Pazar
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Rus lider Putin

Rus lider Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner krizinin sona ermesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Putin açıklamasında, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

'Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat'

Rus lider Putin, "Önceliğimiz Ukrayna'daki hareket, Ukrayna'daki tüm planlarımız gerçekleşecek" açıklamasında bulundu. Putin, Ukrayna'da hareketin kendisi için önemini "Güne bununla başlıyorum, bununla bitiriyorum" sözleriyle anlattı. Putin, "Rusya, Ukrayna'daki özel askeri harekat ile ilgili tüm planların ve görevlerin gerçekleştireceğinden emindir" dedi.



#Rusya
#Putin
#Wagner
1 saat önce
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