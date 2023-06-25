Rus lider Putin'den 24 saatlik Wagner krizinin ardından yeni açıklama

Rusya’nın son yıllarda Suriye, Afrika ve Ukrayna’daki vurucu gücü olan Wagner namluyu bu kez kendi ülkesine çevirdi. Ukrayna savaşının yönetildiği Rostov’u ele geçiren “paralel ordu” Moskova’ya 200 kilometre kala Belarus'un ara buluculuğu ile durdu. Putin, Wagner’in patronu Prigojin’i ihanetle suçladı ve “Bu sırtımızdan vurulan bir bıçaktır” dedi.