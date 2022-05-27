Dünya Rus ordusu 60 yıllık tankları depolardan çıkarmaya başladı
AVRUPA

Rus ordusu 60 yıllık tankları depolardan çıkarmaya başladı

Rusya, Soğuk Savaş dönemi tanklarını depodan çıkarmaya başladı. 1961'de konuşlandırılan Rus T-62 tankları güneydoğu Ukrayna'daki Melitopol tren istasyonunda fark edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus ordusu 60 yıllık tankları depolardan çıkarmaya başladı
Rusya Soğuk Savaş döneminden kalma tanklarını depolardan çıkarmaya başladı

Rus işgali altındaki Melitopol savaşın şu anda en ağır olduğu yerlerden biri. 23 Mayıs'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Facebook'ta T-62'nin varlığından bahsetti.

Vurulan Rus tankları Kiev'de sergilendi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş, 3 aydır devam ediyor.
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Rus ordusu, taarruzlarına devam etse de Ukrayna ordusunun direnişi karşısında çok büyük bir ilerleme sağlayamadı.
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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta vurulan Rus ordusuna ait tank ile askeri malzemeler, başkent Kiev’deki Mykhailivska Meydanında sergilenendi.
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Rus tanklarının enkazları ve askeri malzemeler vatandaşların ilgi odağı oldu.
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Vurulan Rus tankları Kiev'de sergilendi
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta vurulan Rus ordusuna ait tank ile askeri malzemeler, başkent Kiev'deki Mykhailivska Meydanında sergilenendi.
  • Açıklamada, "Muharebeler sırasındaki kayıplar sonucunda Rus düşmanı, Ukrayna'ya gönderilmek üzere oluşturulmakta olan yedek tabur taktik gruplarını toplamak için T-62 tanklarının deposundan çekilmek zorunda kaldı." denildi.

Brovary’de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary kentinde Rusya ve Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
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Çatışmaların izleri Rus güçlerinin Brovary şehrinden çekilmesiyle ortaya çıktı.
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Hava saldırılarına karşı evlerin bahçesine gizlenen Rus ordusuna ait tankların Ukrayna İnsansız Hava Araçları tarafından imha edildiği kaydedildi.
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Evlerin bahçelerine gizlenen Rus ordusuna ait tankların çoğu kullanılamaz hale gelirken, ağır saldırılar sonucu bazı tankların birçok parçasının farklı yerlere savrulduğu görüldü.
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Ukrayna ordusu tarafından evlerin bahçelerinde imha edilen tanklar havadan görüntülendi.
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Brovary’de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi
Ukrayna'nın Brovary kentinde, evlerin bahçelerine gizlenmesine rağmen Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus tankları görüntülenirken, kentte saldırılar sonucu büyük yıkım meydana geldiği görüldü.

Rusya'nın daha modern T-72'leri, T-80'leri ve T-90'ları, Şubat ayında Ukrayna'nın derinliklerine itilmesinden bu yana yüzlerce imha edildi. Kyiv Indepdent, 1.300'den fazla tahrip edilmiş Rus tankı saydı. Bağımsız açık kaynaklı istihbarat araştırmacıları, bu kayıpların 700'ünü görsel olarak doğruladı.

Rus tankları Donbas'a girdi
DÜNYA
Rus tankları Donbas'a girdi

Vice'ın bildirdiğine göre 60 yıllık tankların tozlarının alınması ve donanma için sivil gemilerin gözetlenmesi, Ukrayna'ya karşı savaşın Rusya için iyi gitmediğinin işaretleri. Aynı zamanda Kremlin'in yakın zamanda savaştan vazgeçmeye niyeti olmadığının da işaretleri.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da 15 dakika daha kalsaydık bu kardeşiniz burada yoktu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da 15 dakika daha kalsaydık bu kardeşiniz burada yoktu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu. Erdoğan "15 Temmuz'da daveti yaptık. 15 dakika daha kalmış olsaydık bu kardeşiniz belki burada yoktu. Orada telefonla yaptığımız anonsla 10 binler Atatürk Havalimanı'na geldi. Bay Kemal ise FETÖ'nün oradaki düzenlemesi ile tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti" ifadelerini kullandı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin dördüncü ünitesinde beton dökme çalışması başladı
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