Rus ordusu 60 yıllık tankları depolardan çıkarmaya başladı

Açıklamada, "Muharebeler sırasındaki kayıplar sonucunda Rus düşmanı, Ukrayna'ya gönderilmek üzere oluşturulmakta olan yedek tabur taktik gruplarını toplamak için T-62 tanklarının deposundan çekilmek zorunda kaldı." denildi.
Rusya'nın daha modern T-72'leri, T-80'leri ve T-90'ları, Şubat ayında Ukrayna'nın derinliklerine itilmesinden bu yana yüzlerce imha edildi. Kyiv Indepdent, 1.300'den fazla tahrip edilmiş Rus tankı saydı. Bağımsız açık kaynaklı istihbarat araştırmacıları, bu kayıpların 700'ünü görsel olarak doğruladı.
Vice'ın bildirdiğine göre 60 yıllık tankların tozlarının alınması ve donanma için sivil gemilerin gözetlenmesi, Ukrayna'ya karşı savaşın Rusya için iyi gitmediğinin işaretleri. Aynı zamanda Kremlin'in yakın zamanda savaştan vazgeçmeye niyeti olmadığının da işaretleri.