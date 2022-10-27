Rus parlamentosundan LGBT propagandasını yasaklayan yasa tasarısına onay



Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da çocuklara yönelik "geleneksel olmayan" cinsel ilişkilerin tanıtımına getirilen yasağın yetişkinleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde sunulan karar, oy birliğiyle kabul edildi. Duma’nın resmi internet sitesinde yayınlanan karara göre çevrimiçi ya da çevrimdışı medya, internet, sosyal ağlar ve internet üzerinden yayınlanan filmlerde izleyici yaşına bakılmaksızın bu tür propagandaların yasaklanmasına karar verildi.

OYNAT 39:04 "Eşcinsellik doğuştandır" yalanı nasıl ortaya çıktı? 'Onur' adı verdikleri yürüyüşleriyle meşruiyet kazanmaya çalışan, ilan ettikleri günü önce haftaya sonra da tüm haziran ayına yayan, kendilerine saygı duyulması iddiasıyla kitaplarda, filmlerde, sokaklarda ve her alanda propagandalarını yaparak çocuklara dahi cinsiyetsizliği dayatan LGBT aktivizminin iddialarını, alanında uzman ve cesur 6 isim Yenisafak.com 'a verdiği röportajlarında bilimsel açıklamalarıyla yalanladı. BiP'te paylaş

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Karara uymayana para cezası

Eşcinsel evliliği özendirici tüm yayınların yasaklandığı Rusya Anayasası’nda yer alan İdari Suçlar Kanunu’na göre pedofili propagandası yapanlar için 200 ile 400 bin ruble (60 bin TL - 122 bin TL) para cezası uygulanacak. Ayrıca eşcinsel ilişkileri reşit olmayan yaştaki kişilere özendiren kişilere 50 bin ruble ile 400 bin ruble (15 bin TL-122 bin TL) para cezası verilecek. Bu tür suçları işleyen yabancı ülke vatandaşları ve vatansız statüsündeki kişiler ise 400 bin ruble para cezası, 15 gün boyunca tutuklanma veya sınır dışı edilme gibi durumlarla karşılaşabilecek.

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"Batı’da eşcinsel evlilikler büyük sorun"

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ilk tasarının onaylanmasının ardından ikinci tasarının da önünün açık olduğunu ve bu cezaların arttırılabileceğini söyledi. Özellikle ABD ve Batılı ülkelerde eşcinsel evliliklerin yol açtığı sorunlardan bahseden Volodin, "Geleneksel olmayan değerlerin teşvik edilmesinin nelere yol açtığına bakın. Avrupa’da yapılan sosyolojik araştırmalara göre 14 ile 29 yaş arasındakilerin yüzde 16’sı kendisini LGBT üyesi olarak tanımlıyor. ABD’nin Maryland eyaleti bu ideolojinin merkezini oluşturuyor" diye konuştu. Rusya’da bu kanunun kabul edilmesinin önemine değinen Volodin, "Geleneklerimiz var, vicdanımız var, çocukları, aileleri, ülkeyi düşünmemiz, anne babalarımızın bize geleneksel olarak aktardıklarına sahip çıkmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrasında Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkmasının ardından "geleneksel olmayan" değerlerin tanıtımlarının yasaklanmasıyla ilgili bazı parlamento vekilleri tarafından çağrı yapılmış, Temmuz ayında yasanın yetişkinleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği yönünde teklif sunulmuştu.