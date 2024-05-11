Rusya Harkov bölgesine girdi: Altı yerleşim birimini ele geçirdi!

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 594 uçak, 270 helikopter, 23 bin 951 İHA, 515 hava savunma füze sistemi, 15 bin 981 tank ve zırhlı araç, 1286 çok namlulu roketatar, 9 bin 494 obüs ve havan topu ile 21 bin 600 özel askeri araç imha edildi" bilgisine yer verildi.