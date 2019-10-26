Dünya Rusya, Kırımda hava tatbikatı yaptı Konçerskaya Dağı bombalarla vuruldu
ASYA

Rusya, Kırım’da hava tatbikatı yaptı: Konçerskaya Dağı bombalarla vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Kırım’da Su-30SM, Su-27 ve Su-24M tipi savaş uçaklarının yanı sıra deniz araçlarıyla tatbikat yapıldı. Rus Hava Kuvvetleri’ne ait 7 savaş uçağı ile gerçekleşen tatbikatta senaryoya göre Su-24M tipi uçakla Opuk Bölgesi’nde bulunan Konçerskaya Dağı’nda belirlenen hedefler OFAB-250-270 tipi bombalarla vuruldu.

Haber Merkezi IHA
Konçerskaya dağları 12 kez bombalandı.
Konçerskaya dağları 12 kez bombalandı.

Rus Hava Kuvvetleri tarafından Su-30SM, Su-27 ve Su-24M tipi savaş uçaklarıyla Kırım’da tatbikat yapıldı.

  • Rusya Savunma Bakanlığı gerçekleşen tatbikat ile ilgili fotoğraf ve görüntüler paylaşarak tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya’dan dev tatbikat
DÜNYA
Rusya’dan dev tatbikat

Tatbikatta 7 savaş uçağı kullanıldı

Bakanlık açıklamasında uçaklarla Konçerskaya dağlarının 12 kez bombalandığını bu tatbikatta 7 savaş uçağının kullanıldığını ayrıca bu uçakların bombalama tatbikatının yanı sıra manevra ve düşman araçlarını uzaklaştırma tatbikatları da gerçekleştirdiği belirtti.

Geçtiğimiz hafta Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı tankçı birlikleri yine Opuk bölgesinin kıyı noktalarında 300 asker ve 40 piyade ile tatbikat gerçekleştirmişti.

Tatbikat fiyaskosu
DÜNYA
Tatbikat fiyaskosu

ABD'ye tehdit gibi tatbikat: İran, Çin ve Rusya katılacak
DÜNYA
ABD'ye tehdit gibi tatbikat: İran, Çin ve Rusya katılacak
İttifakta büyük kriz

İttifakta büyük kriz

'İstanbul'da aday göstermedik ama onlar bugün susuyor, cevabını alacaklar'.
Katilin takdir edilmesi hukuk dışı

'Katilin takdir edilmesi hukuk dışı'

​MHP lideri Devlet Bahçeli, açıklamalarda bulunuyor.
Sızma girişimindeki teröristler öldürüldü

Sızma girişimindeki teröristler öldürüldü

​Mehmetçik'in dikkati YPG'li teröristlerin planını bozdu.
İstanbul'da iki baraj kullanım dışı kaldı

İstanbul'da iki baraj kullanım dışı kaldı

​Barajlardaki su yokluğu her geçen gün alarm veriyor.
Türkiye'nin her zaman yanındayız

Türkiye'nin her zaman yanındayız

​KKTC Başbakanı Tatar'dan önemli açıklamalar.
Şehir savaşına hazırlanıyorlar

Şehir savaşına hazırlanıyorlar

Terör örgütü, yeni silah ve militan sevkıyatı gerçekleştiriyor.
İmar denetçileri sahaya iniyor

İmar denetçileri sahaya iniyor

Bakan Kurum: Kaçak yapılaşmanın cezası artacak.
Fenerbahçe'de <br>Erdoğan heyecanı

Fenerbahçe'de
Erdoğan heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulübün yüksek divan kuruluna katılması bekleniyor.
​'Türk bunlar, ölsünler'

​'Türk bunlar, ölsünler'

​Terör örgütü PKK yandaşları, Almaya'da Türk vatandaşlara saldırdı.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Konutta<br>0,90 beklentisi

Konutta
0,90 beklentisi

Merkez'in faiz indirimi sonrası gözler kredilerde.
Üvey annesi<br> bu hale getirdi

Üvey annesi
bu hale getirdi

'Motosiklet düştü' yalanı sorguda ortaya çıktı.
Beklenen<br>ilk indirim geldi

Beklenen
ilk indirim geldi

Konutta faizi 120 ay vadede yüzde 1.09'a indirdi.
11 adet Su-35<br>hazır bekliyor

11 adet Su-35
hazır bekliyor

​Türkiye'nin sipariş etmesi halinde hepsi göreve hazır.
Kemerle<br>saldırdılar

Kemerle
saldırdılar

Sokak ortasında iki aile arasında kavga.
Yeraltı suları<br> devreye alındı

Yeraltı suları
devreye alındı

Barajlarda 2 aylık su kalınca kuyular devreye girdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.