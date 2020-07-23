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Dünya Rusya ve Ermenistanda SİHA paniği Ortak hava savunma tatbikatı başlattılar
ASYA

Rusya ve Ermenistan'da SİHA paniği: Ortak hava savunma tatbikatı başlattılar

Türkiye'nin Azerbaycan'a SİHA satma kararı, Ermenistan ve Rusya'yı alarma geçirdi. İki ülke bölgedeki SİHA tehditlerine karşı ortak bölgesel hava savunma tatbikatı düzenledi. Tatbikatın ne zaman biteceğine dair bilgi paylaşılmadı.

Haber Merkezi AA
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Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bugün Ermenistan'da Rusya ile ortak hava savunma sistemleri tatbikatı başlattıklarını belirterek, tatbikatın amacının “keşif ve silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı mücadele yöntemlerinin incelenmesi” olduğunu kaydetti.

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Tatbikat sırasında SİHA’lara karşı yeni mücadele yöntemlerinin geliştirileceğini aktaran Stepanyan, “Tatbikata Rus ve Ermeni hava savunma sistemlerinin komutanları, Rus ve Ermeni avcı savaş uçakları ve Ermenistan ordusunun hava savunma sisteminin bütün birlikleri katılıyor.” ifadelerini kullandı.

Tatbikatın ne zaman sona ereceği konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

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