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15 Temmuz Darbe Girişimi
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Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açıyorlar: Ermenistan'ın provokasyonları bölgesel gelişmelerden bağımsız değil

İdlib, Libya, Doğu Akdeniz ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar... Türkiye en zorlu coğrafyalarda eş zamanlı olarak askeri operasyonlarına başarıyla devam ederken, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan yeni kriz bölgesel gelişmelerden bağımsız olmayabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliğinin bazı küresel aktörleri rahatsız ettiğine dikkat çeken uzmanlar, "Türkiye'yi karşı cepheyi genişletmek adına Ermenistan gibi yeni krizler çıkartıyorlar ancak TSK'nın birçok cephede mücadele edebilecek kapasitesi var" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
TSK faaliyetlerine birden fazla bölgede devam ediyor.
TSK faaliyetlerine birden fazla bölgede devam ediyor.

Türkiye sadece yurt içinde değil, sınır ötesinde düzenlediği askeri harekatlar ve faaliyetler ile birden fazla cephede varlığını güçlendirdi.

İdlib'de imzalanan ateşkes sonrası bölgeye 11 bin asker daha konuşlandıran Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer taraftan da Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığına ağır darbeler vurdu.

LİBYA'DA ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLANDI

Türkiye'nin faaliyetlerine yoğunluk verdiği bir başka bölge ise Libya idi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerine askeri eğitim ve danışmanlık hizmetlerine devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle Misrata'da donanma ve Vatiyya'da hava üssü kuracağına dair emareler güçleniyor.

TSK 'HER AN HAZIRIZ' MESAJI VERİYOR

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeler de bu süreçten bağımsız değil. Türkiye'ye ait sondaj gemileri birden fazla bölgede faaliyetlerine devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede gerçekleştirdiği tatbikatlarla 'her an hazırız' mesajını veriyor.

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TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ CEPHE Mİ AÇILIYOR?

Türkiye'nin birden fazla cephede yer aldığı süreç başarılı şekilde devam ederken, Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında yaşanan çatışmaların perde arkasını Emekli Albay ve Güvenlik Uzmanı Ünal Atabay'a sorduk.

TÜRKİYE'YE KARŞI CEPHEYİ GENİŞLETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Ünal Atabay, Türkiye'nin özellikle Suriye, Irak ve Libya sahasında etkinliğinin ve başarılarının küresel aktörleri rahatsız ettiğine dikkati çekti.

"Türkiye'ye karşı cepheyi genişletmek için yeni krizler çıkartıyorlar" diyen Atabey, şöyle devam etti:

  • "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok cephede mücadele edebilecek kapasitesi var. Buna yönelen dış aktörler burada yanılıyorlar. Azerbaycan'a destek talebi olursa Türkiye'nin bunu verme hazır olur"

"TOVUZ BÖLGESİ STRATEJİK ÖNEME SAHİP"

Ermenistan'ın son provokasyonlarının zamanlamasına dikkat çeken Atabey şunları söyledi:

"Dağlık Karabağ sorununun hukuki statüsü var. Çatışmalar ateşkesi bozacak şekilde, çatışmalar sınır hattında yaşanıyordu ancak burada Dağlık Karabağ bölgesinden bağımsız olan Tovuz'da yaşanıyor. Burası stratejik önemi olan bir bölge. Bu bölgeden boru hatları ve demiryolu güzergahları geçiyor. Ermenistan acaba Karabağ'ın bağımsızlığını Azerbaycan'a tanımaya zorlamak ve buraya zorlamak adına bir hamle olabilir mi? Bunu düşünmek lazım. İkinci olarak da Türkiye'nin Libya ve Suriye sahasının dışında bir angaje alanı daha açmak ve Türkiye'nin mücadele alanını genişletmek gibi bir stratejileri olabilir."

Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti
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Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefi nokta atışıyla yok etti. Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiği bildirildi. Açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.


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