Dünya Rusyadan ABDye Taliban ile müzakere etme çağrısı Bir an önce başlatılmalı
ASYA

Rusya'dan ABD'ye Taliban ile müzakere etme çağrısı: Bir an önce başlatılmalı

Rusya'dan ABD'ye Taliban ile müzakere etme çağrısı: Bir an önce başlatılmalı

Rusya, ABD'ye Taliban ile arasındaki müzakerelerin bir an önce başlatılmasını istedi. Açıklamada, Afganistan meselesinin siyasi diplomatik yollarla çözülmesinin önemine işaret etti.

Haber Merkezi AA
Müzakereler için görüşmeye gelen Taliban heyeti.
Müzakereler için görüşmeye gelen Taliban heyeti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Çin'in Afganistan Özel Temsilcisi Deng Xijun ve Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhemmed Aejaz, başkent Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

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Açıklamada, Afganistan meselesinin siyasi diplomatik yollarla çözülmesinin önemine işaret edilerek, "Rusya tarafı, ABD ile Taliban arasındaki müzakerelerin bir an önce başlatılması gerektiğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.

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Görüşmede, Afganlar arası diyaloğun sağlanması yönündeki ortak çabalarının devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

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