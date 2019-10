Rusya'dan ABD'ye Taliban ile müzakere etme çağrısı: Bir an önce başlatılmalı Rusya'dan ABD'ye Taliban ile müzakere etme çağrısı: Bir an önce başlatılmalı Rusya, ABD'ye Taliban ile arasındaki müzakerelerin bir an önce başlatılmasını istedi. Açıklamada, Afganistan meselesinin siyasi diplomatik yollarla çözülmesinin önemine işaret etti.

Haber Merkezi 26 Ekim 2019, 09:59 Son Güncelleme: 26 Ekim 2019, 14:48 AA