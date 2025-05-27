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Rusya'dan Baltık Denizi'nde savaş senaryosu gibi tatbikat

Rusya'dan Baltık Denizi'nde savaş senaryosu gibi tatbikat

18:3827/05/2025, Salı
AA
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Tatbikata çok sayıda savaş gemisi ve uçak da katıldı. (Foto: Arşiv)
Tatbikata çok sayıda savaş gemisi ve uçak da katıldı. (Foto: Arşiv)

Rusya, Baltık Filosu ile Baltık Denizi'nde askeri tatbikat başlattı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Moskova ve Leningrad askeri bölgelerine bağlı birliklerin de katıldığı tatbikatta çok sayıda savaş gemisi, uçak ve helikopterin yanında 3 bin askerin yer aldığı da belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Filosunun Baltık Denizi'nde askeri tatbikat başlattığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Baltık Filosunun, Baltık Denizi'nde başlattığı planlı tatbikatla savunma potansiyelini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Savaş senaryosu gibi tatbikat

Tatbikata Moskova ve Leningrad askeri bölgelerine bağlı birliklerin de katıldığı kaydedilen açıklamada, "
Tatbikatta, 20'den fazla çeşitli savaş gemisi, 25 uçak ve helikopter, 70 askeri teçhizat ile yaklaşık 3 bin asker yer alıyor.
" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tatbikatın süresine dair bilgi verilmedi.



#Askeri Tatbikat
#Baltık denizi
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