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Rusya'dan Dnipro'ya İHA saldırısı: 4 kişi öldü

Rusya'dan Dnipro'ya İHA saldırısı: 4 kişi öldü

10:5229/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
AA
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Rusya'nın bir otel ve restoranın bulunduğu bölgeye saldırı yaptığı belirtildi.
Rusya'nın bir otel ve restoranın bulunduğu bölgeye saldırı yaptığı belirtildi.

Ukrayna'nın Dnipro kentine Rus ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu gece Dnipro'ya İHA saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırının bir otel ve restoranın bulunduğu bölgeye yapıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu ayrıca 11 evde yangın çıktığı de aktarıldı.

#Dnipro
#Ukrayna
#Rusya

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