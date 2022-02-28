Rusya'nın BM Temsilcisi, ABD'nin 12 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.

Rus temsilci Nebizia, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, ABD'nin, BM'de görevli 12 Rus diplomatın istenmeyen kişi (persona nan grata) ilan edildiği, 7 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiği yönünde kendilerine bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Gelen bir telefona cevap verdikten sonra gazetecilere dönen Nebizia, "Bana az önce Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ndeki 12 Rus diplomatın istenmeyen kişi olduğu söylendi." dedi.

Nebizia, "Bu, bizim seçimimiz değil. Biz başlatmadık ve sanırım cevap verilecektir." diye konuştu.

ABD'nin, BM ile ev sahibi ülke anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiğini belirten Rus elçi, henüz listeyi görmediği için ABD'den ayrılması gereken diplomatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını kaydetti.

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Rus Temsilci, Ukrayna savaşında nükleer silah kullanımına yönelik bir soru üzerine, "Başkan Putin'in bu konuda söylediklerini söyledim. Ukrayna silahsızlanma yönünde adım attığı andan itibaren bu durum sonlandırılacaktır." dedi.

Nebizia, "NATO liderlerinden Rusya'yla ilgili bu konuda rahatsız edici bazı açıklamalara şahit olduk. Bunun üzerine işe yarar bir caydırıcılık yöntemi olarak Başkan Putin nükleer gücümüzün yüksek alarma geçmesini istedi." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 9 Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi nedeniyle yükselen gerilim savaşa neden oldu.<br>Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.<br>Dünyayı ayağa kaldıran harekata tepkiler ve yaptırımlar peş peşe gelse de Putin durmadı.<br> İşgalin beşinci gününde silahlanan Ukrayna halkı ordularına destek vererek Rus güçlerini püskürtmeye çalışıyor. Öte yandan Ukrayna sokaklarında Rus askerlerine çağrıda bulunulan billboardlarda dikkat çekti. Sivil halk şehirlerin sokaklarına astıkları billboardlarla Rusya'ya ve Rus askerlerine tepki gösterdi. İşte o billboardlardan bir kaçı: \"İşgalciler cehennemde yanın\" \"İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?\" \"Bizi kurtarmanıza ihtiyacımız yok. Defolun\" “Hala hayattayken topraklarımızdan defolun” Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde beşinci güne girildi. Ukrayna'nın Donbas şehrine yönelik başlatılan ve Rus ordusunun hızla ilerleyişi sonrası Kiev'e kadar ulaşan işgal girişimi sonrası bölgeden çatışma haberleri ve çok sayıda patlama sesi geliyor. Ukrayna'da sivil halkta ordularına destek için ellerinde silahlarla sokakta. Bunun yanı sıra yine halk ülkelerini işgale gelen Rus askerlerine billboardlarla tepki gösterdi. İşte Ukrayna sokaklarında halkın astığı dikkat çeken billboardlar...

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