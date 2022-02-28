Dünya Rusyanın BM Temsilcisi ABDnin 12 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı
ASYA

Rusya'nın BM Temsilcisi ABD'nin 12 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı

Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebizia, ABD'nin 12 Rus diplomatının 7 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istediğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rusyanın BM Temsilcisi ABDnin 12 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı
Rusya'nın BM Temsilcisi, ABD'nin 12 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.

Rus temsilci Nebizia, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, ABD'nin, BM'de görevli 12 Rus diplomatın istenmeyen kişi (persona nan grata) ilan edildiği, 7 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiği yönünde kendilerine bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Gelen bir telefona cevap verdikten sonra gazetecilere dönen Nebizia, "Bana az önce Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ndeki 12 Rus diplomatın istenmeyen kişi olduğu söylendi." dedi.

Nebizia, "Bu, bizim seçimimiz değil. Biz başlatmadık ve sanırım cevap verilecektir." diye konuştu.

ABD'nin, BM ile ev sahibi ülke anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiğini belirten Rus elçi, henüz listeyi görmediği için ABD'den ayrılması gereken diplomatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını kaydetti.

Rus Temsilci, Ukrayna savaşında nükleer silah kullanımına yönelik bir soru üzerine, "Başkan Putin'in bu konuda söylediklerini söyledim. Ukrayna silahsızlanma yönünde adım attığı andan itibaren bu durum sonlandırılacaktır." dedi.

Nebizia, "NATO liderlerinden Rusya'yla ilgili bu konuda rahatsız edici bazı açıklamalara şahit olduk. Bunun üzerine işe yarar bir caydırıcılık yöntemi olarak Başkan Putin nükleer gücümüzün yüksek alarma geçmesini istedi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?
FOTOĞRAF 9
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Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi nedeniyle yükselen gerilim savaşa neden oldu.<br>Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.<br>Dünyayı ayağa kaldıran harekata tepkiler ve yaptırımlar peş peşe gelse de Putin durmadı.<br>
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İşgalin beşinci gününde silahlanan Ukrayna halkı ordularına destek vererek Rus güçlerini püskürtmeye çalışıyor.
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Öte yandan Ukrayna sokaklarında Rus askerlerine çağrıda bulunulan billboardlarda dikkat çekti.
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Sivil halk şehirlerin sokaklarına astıkları billboardlarla Rusya'ya ve Rus askerlerine tepki gösterdi.
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İşte o billboardlardan bir kaçı:
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\"İşgalciler cehennemde yanın\"
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\"İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?\"
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\"Bizi kurtarmanıza ihtiyacımız yok. Defolun\"
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“Hala hayattayken topraklarımızdan defolun”
Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde beşinci güne girildi. Ukrayna'nın Donbas şehrine yönelik başlatılan ve Rus ordusunun hızla ilerleyişi sonrası Kiev'e kadar ulaşan işgal girişimi sonrası bölgeden çatışma haberleri ve çok sayıda patlama sesi geliyor. Ukrayna'da sivil halkta ordularına destek için ellerinde silahlarla sokakta. Bunun yanı sıra yine halk ülkelerini işgale gelen Rus askerlerine billboardlarla tepki gösterdi. İşte Ukrayna sokaklarında halkın astığı dikkat çeken billboardlar...

Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşlar yurda giriş yaptı
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Dışişleri Bakanlığının Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla tahliye planı kapsamında önceki gün yola çıkan otobüsler Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşmaya başladı.<br>
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Sınır kapılarındaki yoğunluklara bağlı olarak uzun süren yolculuğun ardından Ukrayna'nın Odesa kentinden tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan ilk otobüs, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.
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İşlemleri için otobüslerden inen vatandaşların sevinçleri gözlerinden okundu.
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Kafiledeki 5 otobüsün de Bulgaristan sınırındaki işlemlerin tamamlanması sonrası peyderpey giriş yapması bekleniyor.
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Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşlar yurda giriş yaptı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla ülkeden kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile, Türkiye'ye giriş yaptı.
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