Rusya'nın Karelya bölgesinde savaş uçağı düştü

Rusya'nın Karelya bölgesinde savaş uçağı düştü

21:0613/11/2025, Perşembe
AA
Rusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karelya bölgesinde "Su-20" tipi savaş uçağının düştüğü ve mürettebatın hayatını kaybettiği ifade edildi. Mürettebatın sayısına dair bir detay paylaşılmadı.

Rusya'nın Karelya bölgesinde planlı uçuş yapan
"Su-30"
tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Karelya bölgesinde 'Su-30' tipi savaş uçağı, planlı uçuş esnasında ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti."
ifadeleri kullanıldı.

Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, kaza nedenine dair bilgi verilmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, mürettebatın sayısına dair detay paylaşılmadı.



