Eski ABD Başkanı Donald Trump, 18 kişi ile birlikte 2020’de düzenlenen başkanlık seçiminde Georgia eyaletindeki sonuçlara müdahale etmekle suçlandığı dava kapsamında Fulton County Hapishanesi’ne giderek yetkililere teslim oldu. 200 bin dolar kefaletle serbest kalan Trump’ın kameralara öfkeyle baktığı sabıka fotoğrafı, ABD tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Georgia’daki dava eski Başkan’ın bir yıl içerisindeki 4. göz altısı oldu. Suçlamalara rağmen anketlerde hızlı yükselişi süren Trump, yanlış bir şey yapmadığını söylerken, davaların 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale amacı taşıdığını yineledi. Öte yandan Trump, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformuna 2,5 yıla yakın aradan sonra geri döndü. Üzerinde Trump’ın kurmaca bir sabıka fotoğrafının olduğu tişörtler ise eski Başkan’ın seçim kampanyasına destek olması için satışa sunuldu.

P01135809 kayıtlara geçti

Kendisiyle beraber 18 kişinin 2020’de düzenlenen başkanlık seçiminde Georgia eyaletindeki sonuçlara müdahale etmekle suçlandığı davada Trump, sanıklara teslim olmaları için verilen sürenin dolmasına saatler kala New Jersey eyaletinden Atlanta şehrine gelerek Fulton County Hapishanesi’nde yetkililere teslim oldu. Hapishane kayıtlarına “P01135809” numarası ile geçen Trump, kefalet ödeyerek yaklaşık 20 dakika sonra hapishaneden ayrıldı. New Jersey’e dönmeden önce basına açıklama yapan Trump, suçsuz olduğunu yineledi. Kendisine yönelik yargı sürecinin siyasi olduğunu daha önce de birçok kez dile getiren Trump, “Davaları açanlar esasen seçimlere müdahale ediyor” şeklinde konuştu.

Özellikle öfkeli poz verdi

Eski Başkan’ın hapishanede verdiği öfkeli sabıka pozu ise ABD’de gündem oldu. CNN’in ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın ekibinin eski başkanın vereceği pozla ilgili daha önce plan yaptığı bildirildi. Trump’ın fotoğrafta “meydan okuyan” görünmek istediğine karar verdiğini ve bilerek gülümsememeyi seçtiği belirtilirken, eski Başkan’ın Atlanta’ya gidiş ve dönüş yolunda kendisiyle ilgili haberleri takip ettiği belirtildi.

X’ten 2,5 yıl sonra paylaşım

2021 yılında hesabının dondurulmasının ardından 2,5 yıl sonra X’e geri dönen Trump’ın ilk paylaşımında “Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!” yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer aldı. Sosyal medya platformları X, YouTube ve Facebook, Trump’ın hesaplarını 6 Ocak 2021’de yaşanan Kongre baskını olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu. Eski adıyla Twitter olan X’i satın alan ABD’li iş adamı Elon Musk Trump’ın hesabının geçtiğimiz kasım ayında tekrar açmış, ilk anda platforma geri dönmeyen eski Başkan’ın ise aylardır “doğru zamanda” X’e geri dönmeyi planladığı iddia edilmişti.

Sosyal medyada viral oldu

Trump’ın sabıka fotoğrafı, birçok sosyal medya platformunda kullanıcılar tarafından viral esprili gönderilere de konu oldu. Sosyal medya platformu X’te konuyla ilgili açılan “hashtag”lerde birçok esprili foto paylaşıldı. Bu gönderilerden birinde Trump’ın sabıkalı fotoğrafının yer aldığı bir tablo, “Trump’ın Beyaz Saray’daki resmi portresi belli oldu” açıklamasıyla birlikte paylaşıldı. Bir diğer gönderide ise Trump’ın sabıka fotoğrafının, elinde fotoğraf makinesi tutan eski başkan Barack Obama’yla birlikte paylaşıldığı görüldü. Trump’ın gülen bir fotoğrafının yanında sabıka fotoğrafının da yer aldığı başka bir gönderi ise “Nasıl başladı-Nasıl devam ediyor” şeklindeki trend gönderilere atıfta bulunularak paylaşıldı.







