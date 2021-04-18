Sarkisyan hayal görüyor: Ermenistan Cumhurbaşkanı şeref defterine Ağrı Dağı'nı çizdi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin davetiyle geçtiğimiz günlerde başkent Tiflis’i ziyaret etti. İkili görüşmelerin ardından Devlet Başkanlığı konutunda şeref defterine notlar düşen Sarkisyan, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin Gürcistan'ı ziyaret etme davetinden içtenlikle memnuniyet duyduğumu söylemek isterim. Bu ziyaretin Ermeni ve Gürcü halkları arasındaki ilişkileri güçlendireceğine ve gelecek nesillerin yararına olacağına eminim."
Karabağ yenilgisinin üzerinden daha 1 yıl geçmeyen Sarkisyan, sayfanın altına Ağrı Dağı’nın bayraklı bir resmini çizerek imzasını attı.
- Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, yazının fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden ‘Ermeni ve Gürcü halklarının dostluğu’ notu ile paylaştı.
.@Arm_President’s message on the #OrbelianiPalace guestbook:
“...I am confident that the results of the visit will further strengthen the close friendship between our two countries, the Armenian and Georgian peoples, for the benefit of our future generations.” pic.twitter.com/U6RSB8El8s
.@Arm_President’s message on the #OrbelianiPalace guestbook: