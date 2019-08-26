Savaş tuzağı

Esed rejimi 4 aylık bombardıman ve 970 sivilin katledildiği saldırılar sonucu Han Şeyhun, Morek, Kefer Zeyta ve Latamnia bölgelerinde kontrolü ele geçirdi. Han Şeyhun saldırılarının Soçi ve Astana inisiyatifini yok sayarak gerçekleştiğini belirten Suriyeli muhalif isimlerden Hammud Abdulaziz El Kerrum, 4 aylık dönemde 800 binden fazla sivilin sınıra sürülerek Türkiye üzerindeki mülteci baskısının kasıtlı biçimde arttırılmaya çalışıldığını aktardı. Bunun en büyük delilinin, Morek Gözlem noktasının rejim ve Rus hatlarının gerisinde kalması olduğunu belirten El Kerrum şunları söyledi: “Bu noktaların inşa edilmesi Soçi ve Astana anlaşmaları gereği oldu. Amacı da muhalif bölgelerle rejim bölgeleri arasında sınır oluşturmasıdır. Ancak Morek noktası şimdi amacının dışında kaldı. Sirman ve Şir Mağar gibi Türk gözlem noktaları da benzer tehditlerle karşı karşıya.”

Rejim 19 Ağustos’ta TSK’nın Han Şeyhun bölgesindeki 9 ve 10 No’lu gözlem noktalarına gönderdiği konvoyun geçiş güzargahını vurmuştu.

İÇERİ ÇEKİP BM'YE GİDECEKLER

Rusya ve rejimin, Şir Magar ve Morek'teki Türk gözlem noktalarını hedef alarak Türkiye'yi Suriye'de açık bir savaşa sürüklemeye çalıştığını kaydeden muhalif araştırmacı, “Ruslar bu anlaşmanın garantörü ve Türk gözlem noktalarının hedef olmaması onların sorumluluğunda. Gözlem noktalarının hedef alınmasıyla rejim ve Rusya’nın asıl hedefi, Soçi anlaşmasını fiilen bitirmek. İlk olarak 1 (Dera), 2 (Guta) ve 3 (Humus) no’lu gerginliği azaltma bölgelerinden muhaliflerin çıkarılmasını ve bu bölgelerin rejime teslim edilmesini sağladılar. Şimdi sıra 4. bölgeye (İdlib) geldi, Rusya’nın hazırladığı plan burada da aynı şeyin gerçekleşmesidir. Rusya-Esed-İran ittifakının gizli hedefi Türkiye’nin savaşa dahil edilmesi. Türkiye'nin savaşın aktif tarafı olması ile birlikte Suriye dosyası farklı bir konsept ile BM’ye taşınacak. Savaşın durdurulması talep edilip Türk askerlerinin Fırat Kalkanı ve Afrin dahil tüm bölgelerden çekilmesi istenecek. Çünkü Türkiye’nin Suriye’ye girmesi, uluslararası anlaşmalar gereği değil, Rusya ve Türkiye'nin anlaşması sonucu gerçekleşti. Bu sinsi bir tuzak ve adım adım tatbik ediliyor” diye konuştu.

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DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOLA GİRİLDİ

Rejim ve Rusya’nın Han Şeyhun’a girme ısrarının arka planında yatan en önemli etkenlerden birinin, Nisan 2017’de bölgede düzenlenen “kimyasal saldırının delillerinin yok edilmek istenmesi” olduğunu belirten El Kerrum, “Han Şeyhun düşmesine rağmen rejim güçleri hala şehir merkezine girmedi. Bu konuda kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapılıyor” dedi. Bölgede yaşananların iki garantör ülke olan Türkiye ve Rusya’yı dönüşü olmayan bir yola soktuğuna da işaret eden El Kerrum, bundan sonra ya Rusya ve rejimin eski konumuna döneceğini ya da farklı bir sürecin başlayacağını belirtti: “Türkiye anlaşmazlıkları diplomasi ile çözme politikasını sürdürüyor, tanklı konvoy göndermek ise karşı cepheye çok net bir mesajdı. Ankara, 'Soçi ve Astana süreci bitirilirse bu olayı askeri olarak da bitirebiliriz' dedi. Ancak anlaşılan Rusya mesajı almadı. Türkiye’nin bir sonraki adımı daha kesin ve sorunu kökten çözen boyutta olacaktır.”

ABD ve PKK’ya yaradı

İdlib cephesinde olan bitenin Fırat’ın doğusundan bağımsız olmadığı ifade eden Hammud Abdulaziz el Kerrum, “Son 4 aylık süreç, Türkiye’yi Fırat’ın doğusuna yoğunlaşmaktan belirli ölçülerde alıkoydu. Bu süreç tamamlandıktan sonra Rusya ve Esed, PKK ile yeni siyasi manevralar deneyerek Fırat’ın doğusuyla daha fazla ilgilenecek. Han Şeyhun ve çevresinde yaşananlar, ABD-PKK ittifakına zaman kazandırdı. Öte yandan Rusya, Türkiye’nin ABD ile yaptığı güvenli bölge anlaşmasına son iki haftada kayda değer tepki verdi. Morek Türk gözlem noktasının kuşatılıp Morek’e gönderilen takviye birliklerin vurulması, buna iki örnektir” ifadelerini kullandı.

Eller tetikte

Teröristler, Seyyade dağında kazdığı hendekleri terketti.

Suriye’de ‘barış korudoru’ oluşturmak için ABD ile varılan mutabakat kapsamında faaliyete geçen Müşterek Harekat Merkezi, terör örgütü PKK/YPG üzerinde etkili oldu. Teröristler, Cerablus ile Münbiç arasında bulunan Seyyade dağındaki hendekleri terketti. Daha önce bu çukur ve hendeklerin başında gruplar halinde gezen PKK/ YPG’li teröristlerin nöbeti bıraktığı görüldü.

Tel Abyad’daki PKK mevzileri böyle görüntülendi.

Rakka’ya bağlı Tel Abyad’daki terörist mevzilerinde ise durum farklı. Teröristlerin ilçedeki mevzilerde ağır makineli silahlarla nöbet tutması dikkat çekti.

ÖSO’ya bağlı Sultan Murat Tümenindeki askerler, sabırsızlık içinde yeni harekatı bekliyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri de PKK işgali altındaki Menbiç sınırında elleri tetikte bekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) daha önce düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatında da aktif görev alan Sultan Murat Tümeni, yeni harekat için cephe hatlarında teyakkuz halinde hazır bekliyor.